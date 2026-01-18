Lý do clip trên máy bay của cô gái Hàn Quốc nhận 'bão' chỉ trích

Cảnh tượng nữ hành khách la hét, hoảng sợ khi máy bay rung lắc khiến nhiều dân mạng nghi ngờ tính xác thực, cho rằng cô cố tình diễn để "câu view".

Cô gái la hét khi máy bay rung lắc do nhiễu động Từng gặp tai nạn trên chuyến bay vào năm 2024, Mia (Hàn Quốc) hoảng sợ la hét khi chuyến bay mới đây rung lắc khi vào vùng nhiễu động không khí.

Ngày 13/1, cô gái tên Mia (người Hàn Quốc sinh sống tại Singapore) đăng tải video ghi lại cảnh bản thân trải qua "cơn hoảng loạn" khi đang trên một chuyến bay của Singapore Airlines.

Trong video, cô gái, tự nhận là người sợ đi máy bay, ngồi ở khoang thương gia, vừa la hét vừa khóc khi máy bay gặp nhiễu động, rung lắc. Đoạn video lan truyền vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, không ít người đặt nghi vấn về tính xác thực của cơn hoảng loạn này, theo Asia One.

Một dân mạng bình luận: "Là người từng trải qua những cơn lo âu thực sự, tôi thấy đây không phải biểu hiện của một cơn hoảng loạn". Người khác viết: “Đây chính xác là hình ảnh mà một người chưa từng bị hoảng loạn nghĩ rằng cơn hoảng loạn trông sẽ như thế".

Mia từng bị chấn thương cột sống khi trên một chuyến bay gặp nhiễu động năm 2024. Ảnh: @_youmia/TikTok.

Sau đó, Mia phải đăng thêm một video khác để giải thích rằng cô là một trong những hành khách trên chuyến bay SQ321 từng gặp nhiễu động nghiêm trọng vào năm 2024, khiến một người thiệt mạng và 30 người bị thương. Thời điểm xảy ra sự cố, cô đang ở trong nhà vệ sinh, vụ việc khiến cô bị chấn thương cột sống.

Những người mắc chứng sợ bay có thể trải qua các cơn hoảng loạn khi ở trên máy bay. Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore, khoảng 20% người trưởng thành sẽ trải qua ít nhất một cơn hoảng loạn trong đời.

Rối loạn hoảng loạn thường xảy ra đột ngột, phổ biến nhất ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 30, và đa số bệnh nhân đều nhớ rất rõ cơn đầu tiên của mình. Dù các cơn này thường chỉ kéo dài vài phút, trong những trường hợp hiếm hoi, chúng có thể tái diễn theo từng đợt trong tối đa 2 giờ.

Một số triệu chứng của cơn hoảng loạn bao gồm tim đập mạnh và đột ngột, run rẩy, toát mồ hôi lạnh, khó thở và choáng váng.

Trước tình trạng hoảng loạn trên máy bay, theo bác sĩ Lee Eun-taek, giám định viên y khoa hàng không tại trung tâm y học hàng không của Korean Air, điều quan trọng cần hiểu là các triệu chứng thường kéo dài khoảng 20-30 phút và hiếm khi vượt quá một giờ.

“Khi cơn hoảng loạn ập đến, nó có thể xảy ra bất ngờ và kích hoạt cảm giác sợ hãi dữ dội. Điều quan trọng là phải ghi nhớ rằng dù rất đáng sợ, các cơn hoảng loạn không đe dọa đến tính mạng và thường tự thuyên giảm chỉ sau vài đến vài chục phút", ông giải thích.

Hành khách có thể thử các kỹ thuật thở sâu hoặc thư giãn cơ bắp từng phần để giúp giảm triệu chứng. Một ví dụ về bài tập thở là: đặt một tay lên bụng và tay còn lại lên ngực khi ngồi ở tư thế thoải mái, hít vào bằng mũi sao cho bụng phồng lên, sau đó thở ra chậm bằng miệng. Khi thực hiện, cần thở ra lâu hơn hít vào và thở hết hơi trước khi hít lại.

“Nếu bạn đã được kê thuốc chống lo âu, đặc biệt là nhóm benzodiazepine, thì có thể dùng thuốc vào thời điểm đó”, bác sĩ Lee nói thêm, cho biết các loại thuốc này có thể giúp giảm nhanh các triệu chứng lo âu.

Hành khách cũng có thể tìm đến tiếp viên hàng không, vì họ có thể đánh giá tình trạng của hành khách và liên hệ với nhân viên y tế trên chuyến bay để hỗ trợ y tế khi cần thiết.