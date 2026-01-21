Truyền thông Trung Quốc chỉ ra lý do đội nhà thắng đậm U23 Việt Nam

Không chỉ là một tấm vé chung kết, màn trình diễn của U23 Trung Quốc đang vực dậy niềm tin, tình yêu bị lung lay suốt nhiều năm qua của người hâm mộ bóng đá nước này.

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Việt Nam để góp mặt tại chung kết U23 châu Á 2026.

Chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa đưa đội bóng vào chung kết, mà còn khơi dậy cảm xúc hiếm hoi nơi người hâm mộ Trung Quốc sau hơn hai thập kỷ chìm trong thất vọng. Trên mạng xã hội nước này, nhiều cổ động viên gọi đây là khoảnh khắc “đại hàn nghênh xuân” - mùa đông dài của bóng đá Trung Quốc cuối cùng cũng có dấu hiệu tan băng.

Southern Metropolis Daily nhận định, phải sau 22 năm bóng đá nam Trung Quốc mới lại xuất hiện trong một trận chung kết cấp châu lục, kể từ Asian Cup 2004. Với đông đảo người hâm mộ, thành tích lần này mang ý nghĩa vượt lên trên kết quả thắng - thua, khi khơi lại niềm hy vọng đã phai nhạt suốt nhiều năm qua.

"Không giống Trung Quốc trước đây"

Điều khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt chú ý không chỉ là tỷ số 3-0 trước U23 Việt Nam, mà là cách U23 Trung Quốc giành chiến thắng. Trên Weibo, nhiều cổ động viên nhận xét đội bóng của HLV Antonio Puche thi đấu chặt chẽ, kỷ luật, biết kiên nhẫn chịu đựng và ra đòn dứt khoát khi có cơ hội.

“Không còn là hình ảnh rối loạn, thiếu bản lĩnh quen thuộc. Họ đá thực dụng, nhưng rất lạnh lùng”, một bình luận được chia sẻ rộng rãi viết. Nhiều CĐV cho rằng U23 Trung Quốc hiện tại không còn phụ thuộc vào cảm hứng nhất thời, mà vận hành như một tập thể có tổ chức rõ ràng.

Báo Sohu Sports nhấn mạnh thành tích 5 trận không để thủng lưới bàn nào là minh chứng rõ ràng nhất. “Đây không phải phép màu, mà là kỷ luật chiến thuật và sự chuẩn bị bài bản”, tờ báo bình luận.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam tại bán kết.

Sau trận thắng U23 Việt Nam, cụm từ "trời không phụ người chăm chỉ" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều CĐV dẫn lại chia sẻ của các cầu thủ U23 Trung Quốc, trong đó có thủ môn Li Hao và tiền vệ Xu Bin, khi họ nhấn mạnh đội đã tập luyện vất vả hơn đối thủ trong thời gian dài.

Theo Shangguan News, U23 Trung Quốc là một trong những đội chuẩn bị nghiêm túc nhất giải. Trước thềm U23 châu Á, đội trải qua ba đợt tập huấn kéo dài tổng cộng 54 ngày, thi đấu 9 trận giao hữu chất lượng. Trong khi đó, không ít đội bóng khác xem giải đấu này như một sân chơi “không trọng tâm” do không nằm trong chu kỳ Olympic.

Sự khác biệt về mức độ đầu tư và thái độ thi đấu được cho là yếu tố quan trọng giúp U23 Trung Quốc vượt qua các đối thủ mạnh hơn về danh tiếng. “Khi bạn làm việc chăm chỉ hơn tất cả, chiến thắng không còn là điều ngẫu nhiên”, một CĐV bình luận.

Thế hệ không mang gánh nặng quá khứ

Một điểm đáng chú ý khác được truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc nhắc đến là yếu tố thế hệ. Phần lớn cầu thủ U23 Trung Quốc hiện tại sinh sau năm 2003, thậm chí có người chưa ra đời vào năm 2004 - thời điểm bóng đá Trung Quốc lần cuối vào chung kết châu Á.

“Có lẽ vì họ không mang ký ức thất bại của chúng ta, nên họ đá thanh thản hơn”, một bài viết trên nền tảng trực tuyến Zhihu nhận định. Nhiều CĐV cho rằng chính tâm lý nhẹ gánh này giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn khi bước ra sân chơi châu lục.

Không ít gương mặt trong đội hình U23 Trung Quốc hiện đã đứng vững ở các giải chuyên nghiệp trong nước. Những cầu thủ như Peng Xiao, Xiang Yuwang, Wang Yudong được xem là đại diện cho lớp cầu thủ trẻ trưởng thành từ môi trường thi đấu thực tế, thay vì chỉ dừng ở các mô hình đào tạo lý thuyết.

HLV Antonio Puche được truyền thông Trung Quốc ca ngợi khi cùng U23 Trung Quốc làm nên lịch sử.

Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho HLV Antonio Puche. Theo đánh giá của Southern Metropolis Daily, nhà cầm quân này cho thấy khả năng “liệu cơm gắp mắm”, linh hoạt trong chiến thuật và quản trị con người. Việc xoay tua đội hình hợp lý, sử dụng nhiều cầu thủ dự bị ở bán kết nhưng vẫn duy trì được sức mạnh tổng thể được xem là quyết định cao tay.

Đáng chú ý, toàn bộ cầu thủ ngoài sân của U23 Trung Quốc đều đã được ra sân tại giải. Nhiều CĐV cho rằng điều này phản ánh bầu không khí đoàn kết và cách quản lý nhân sự khéo léo của ban huấn luyện - yếu tố hiếm thấy ở các đội tuyển Trung Quốc trước đây.

Dù hân hoan, phần lớn CĐV Trung Quốc vẫn giữ sự tỉnh táo. Trên Weibo, một bình luận được nhiều người đồng tình viết: “Đừng vội gọi đây là phục hưng. Nhưng ít nhất, chúng ta đã rời khỏi bóng tối”.

Trước mắt U23 Trung Quốc là trận chung kết với U23 Nhật Bản - ứng viên vô địch hàng đầu. Kết quả ra sao vẫn còn ở phía trước, nhưng với người hâm mộ Trung Quốc, việc đội nhà trở lại một trận chung kết châu lục sau 22 năm đã đủ để mang lại cảm giác ấm áp hiếm hoi.

“Có thể chưa phải thiên đường, nhưng sau 22 năm u ám kéo dài, bóng đá Trung Quốc cuối cùng cũng nhìn thấy mùa xuân”, một CĐV kết luận.