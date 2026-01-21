Động thái của bạn gái tin đồn Lý Đức gây chú ý

U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết U23 châu Á 2026, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo đã nhanh chóng chia sẻ bài đăng với nội dung an ủi, động viên Lý Đức cùng đồng đội.

Phí Thanh Thảo động viên Lý Đức và các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.

Ngày 21/1, trên kênh TikTok cá nhân với gần 47.000 người theo dõi, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo đăng tải nội dung liên quan đến trung vệ Phạm Lý Đức, sau khi U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á.

Cụ thể, trong phần story, Phí Thanh Thảo chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài viết mang thông điệp: "Hãy ở bên cầu thủ dù có thành công hay thất bại", đồng thời nhắc lại những đóng góp trước đây của Lý Đức trong màu áo U23 Việt Nam. Nội dung nhấn mạnh việc trung vệ sinh năm 2003 từng thi đấu lăn xả, là chỗ dựa của hàng phòng ngự, và rằng sai sót là điều không thể tránh khỏi với cầu thủ trẻ.

Ở phần đăng lại, Phí Thanh Thảo tiếp tục chia sẻ một video trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc với khoảnh khắc Lý Đức phải nhận thẻ đỏ rời sân. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Cảm ơn nhé. Vì bạn đã nỗ lực rất nhiều rồi mà. Phạm Lý Đức cố lên. U23 Việt Nam mãi đỉnh".

Thậm chí, cô còn đăng lại thêm một đoạn video khác nói về sự hy sinh, những giọt nước mắt và niềm tiếc nuối của các cầu thủ U23 Việt Nam tại giải đấu, cùng lời động viên: "Lấy lại tinh thần chiến đấu tiếp nào các 'chiến binh sao vàng'".

Trong một đoạn video trước bán kết hôm 20/1, Phí Thanh Thảo từng bày tỏ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, nhiều người theo dõi đã để lại nhiều bình luận dưới clip của cô.

Khi một tài khoản bình luận: "Anh Đức bị thẻ đỏ rồi chị ơi, không được đá trận tranh hạng 3", cô đáp ngắn gọn: "Mọi người đều cố gắng hết sức rồi ạ".

Lý Đức nhận thẻ đỏ sau một pha va chạm với đối thủ. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Trước đó, rạng sáng 21/1, trong trận bán kết, Lý Đức phải nhận thẻ đỏ rồi rời sân, khiến U23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ ở nửa cuối hiệp hai.

Sau trận đấu, Lý Đức đã đăng tải dòng trạng thái xin lỗi trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ sự day dứt sau khi U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải U23 châu Á. "Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi thứ đã ủng hộ bọn em".

Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) hiện là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng bắn súng Việt Nam. Cô cũng vướng tin đồn hẹn hò với trung vệ Lý Đức trong nhiều tháng qua, dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Cặp đôi nhiều lần gây chú ý khi thường xuyên "thả tim", bình luận và chia sẻ những nội dung liên quan đến nhau khá thoải mái trên mạng xã hội.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1.