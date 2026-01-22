Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai tỷ phú giàu nhất châu Á du lịch bằng phi cơ, 50 người hộ tống

  Thứ năm, 22/1/2026 07:29 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Vợ chồng cậu út nhà tỷ phú Ấn Độ Anant Ambani gây chú ý với chuyến du lịch bằng phi cơ riêng đến khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Maldives.

con trai ty phu anh 1

Hình ảnh Anant Ambani được dàn vệ sĩ hộ tống khi nghỉ dưỡng ở Maldives. Ảnh: Hotelier Maldives.

Ngày 21/1, trang Hindustan Times đưa tin Anant Ambani, con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, cùng vợ là Radhika Merchant đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives.

Chỉ riêng về sự xuất hiện của họ đã cho thấy một kỳ nghỉ xa hoa: Phi cơ riêng Boeing 737 của Anant được nhìn thấy hạ cánh vào ngày 17/1. Những người chứng kiến tại sân bay cho biết cặp đôi này được khoảng 50 nhân viên an ninh hộ tống.

Anant và Radhika hiện lưu trú tại hòn đảo riêng của khu nghỉ dưỡng Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi - nơi nổi tiếng xa hoa với những biệt thự lộng lẫy có giá hơn 30.000 USD/đêm.

Khách sạn hạng sang này đảm bảo sự riêng tư và các tiện nghi độc quyền - từ biệt thự riêng, đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp đến dịch vụ hướng dẫn cá nhân - được coi là hoàn hảo cho các nhân vật VIP.

Ngoài các biệt thự, khu nghỉ dưỡng còn là điểm ăn chơi dành cho giới thượng lưu với 11 nhà hàng đặc biệt, bao gồm Terra, một trải nghiệm ăn tối thân mật trên ngọn cây, nơi khách dùng bữa trong những chiếc kén tre ở điểm cao nhất của hòn đảo. The Ledge by Dave Pynt - nhà hàng nướng BBQ do đầu bếp đứng sau nhà hàng đạt sao Michelin ở Singapore điều hành - là một điểm nhấn khác.

Theo các nguồn tin, hai thủy phi cơ đang trong trạng thái sẵn sàng phục vụ tại khu nghỉ dưỡng.

Gia đình tỷ phú Ambani trước đây đã từng có nhiều chuyến nghỉ dưỡng xa hoa ở Maldives. Năm ngoái, một số thành viên trong gia đình đã trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới tại khách sạn Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

con trai ty phu anh 2

Vợ chồng Anant kết hôn vào tháng 7/2024. Ảnh: Epic Stories.

Tháng 11/2024, Anant đã lưu trú tại Soneva Secret và đến thăm đảo san hô Makunudhoo gần đó. Trong chuyến thăm, anh mua một con gà và một con thỏ từ hòn đảo, sau đó đưa chúng về nuôi ở vườn thú tư nhân mà anh điều hành tại Ấn Độ.

Vợ chồng Anant Ambani thu hút giới truyền thông và công chúng bởi cuộc sống xa hoa. Tháng 7/2024, cặp đôi kết hôn tại Mumbai (Ấn Độ). Radhika Merchant là doanh nhân, con gái của ông Viren Merchant - CEO kỳ cựu của Encore Healthcare, một công ty dược tư nhân.

Chuỗi sự kiện cưới kéo dài trong nhiều ngày, khép lại bằng bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng vào ngày 14/7/2024, quy tụ hàng loạt khách mời nổi tiếng toàn cầu như John Cena, Kim Kardashian, Bill Gates cùng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác. Kỷ niệm một năm ngày cưới, Anant Ambani và Radhika Merchant có chuyến nghỉ dưỡng tại Thụy Sĩ.

Vợ chồng cậu út nhà tỷ phú giàu nhất châu Á sau 1 năm cưới

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Anant Ambani vẫn thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự giàu có, mà còn bởi câu chuyện tình yêu, nghị lực phía sau.

Đinh Phạm

