Tiết lộ gây sốc của 'Vua YouTube' MrBeast trước khi cưới vợ

Chia sẻ của MrBeast về chuyện có con hay không trong một chương trình mới đây khiến nhiều người theo dõi bất ngờ.

MrBeast chuẩn bị làm đám cưới với game thủ Thea Booysen. Ảnh: @Thea_Booysen/X.

MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) được ví là "ông trùm mạng xã hội" khi sở hữu tổng cộng 668 triệu người theo dõi trên các trang YouTube, TikTok và Instagram. Nội dung của anh đặc biệt được yêu thích bởi khán giả trẻ Gen Z (1997-2012) và Gen Alpha (2010-2024).

Thế nhưng, dù nổi tiếng với nội dung hướng đến khán giả nhỏ tuổi, mới đây "Vua YouTube" lại gây bất ngờ khi tiết lộ rằng không biết mình có thực sự muốn trở thành một người cha hay không.

Không chắc về việc muốn có con

Trong cuộc chia sẻ sâu sắc với hai người dẫn chương trình Josh Peck và Ben Soffer trên podcast Good Guys, MrBeast đã thẳng thắn thảo luận về việc lập gia đình trong tương lai. Phần đầu tiên của cuộc trò chuyện được đăng tải vào ngày 12/1, và phần sau lên sóng cách đó 3 ngày.

"Tôi biết nhiều người có con mà chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ chút nào", Peck nói với MrBeast trong một đoạn trích từ podcast được chia sẻ độc quyền với People.

"Nhưng liệu họ có phải là những người cha tuyệt vời không?", MrBeast lập tức hỏi lại, và Peck thẳng thắn trả lời: "Không!".

"Tôi không muốn có con trừ khi tôi là một người cha tuyệt vời", ông vua sáng tạo nội dung, người sắp tổ chức đám cưới với nữ game thủ Thea Booysen, thẳng thắn nói.

MrBeast nói rằng chỉ muốn có con nếu chắc mình là người cha tốt. Ảnh: Sinna Nasseri/Bloomberg Businessweek.

YouTuber sinh năm 1998 nói rằng anh ghét cách người ta thường nói theo kiểu "Con cái giúp bạn thành công hơn". Anh giải thích rằng điều đó có nghĩa làm cha là sẽ hy sinh, nhưng sự hy sinh ấy có ý nghĩa chỉ khi họ là người cha tốt.

Chia sẻ của MrBeast nhanh chóng gây chú ý và sự bàn luận sôi nổi, đặc biệt từ những người đã lập gia đình.

Tháng 1/2025, MrBeast tiết lộ đã cầu hôn bạn gái lâu năm và cũng là nhà sáng tạo nội dung, Thea Booysen, vào ngày Giáng sinh năm 2024, trước sự chứng kiến ​​của gia đình hai bên.

Trong cuộc phỏng vấn với People để thông báo tin tức vào thời điểm đó, Booysen hết lời ca ngợi đám cưới sắp diễn ra, nhấn mạnh rằng hôn nhân "chỉ là thủ tục" vì cô và MrBeast đã đối xử với nhau như thể họ đã kết hôn rồi. Trong cuộc phỏng vấn, cô cũng đề cập đến mong muốn có con trong tương lai.

"Trong lòng tôi, chúng tôi đã như vợ chồng rồi. Cả hai cùng thống nhất quan điểm về nhiều thứ. Chúng tôi nói về con cái, về việc sẽ sống với nhau như thế nào khi 70 tuổi, và đây chỉ là một bước nữa trong quá trình đó", Booysen chia sẻ.

Vay tiền mẹ để cưới vợ

MrBeast còn khiến nhiều fan nghi hoặc khi tuyên bố rằng tài khoản của anh đang "âm". Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Wall Street Journal, ngôi sao YouTube đã tiết lộ chỉ giữ lại chưa đến 1 triệu USD cho bản thân, thừa nhận mình chỉ là "tỷ phú trên giấy tờ".

Tháng 9 năm ngoái, tạp chí Fortune đưa tin công ty Beast Industries mà anh sở hữu hơn một nửa, được định giá 5 tỷ USD .

"Vua YouTube" thừa nhận không có nhiều tiền mặt, phải vay tiền mẹ chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: MrBeast/Instagram.

Tạp chí kinh doanh này cũng tuyên bố rằng MrBeast có giá trị tài sản ròng là 2,6 tỷ USD tính đến tháng 1/2026. Theo Forbes, anh ước tính đã kiếm được 85 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025.

"Họ bảo tôi là tỷ phú, còn tôi thì nói đó chỉ là giá trị tài sản. Hiện tại tôi còn âm tiền, tôi đang đi vay. Tôi gần như không có tiền mặt", MrBeast chia sẻ, nói rằng những người xem video thậm chí có nhiều tiền mặt hơn mình.

Vào tháng 6/2025, MrBeast đăng trên X rằng anh phải vay tiền từ mẹ để trang trải chi phí cho đám cưới sắp tới với Booysen. "Cá nhân tôi có rất ít tiền mặt vì tôi tái đầu tư tất cả", anh nói.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với podcast The Diary of a CEO do doanh nhân người Anh Stephen Bartlett dẫn dắt, MrBeast cũng từng cho biết anh chỉ trả cho bản thân một mức lương vừa đủ để trang trải chi tiêu cá nhân hàng tháng.

"Tôi chỉ trả cho mình đúng số tiền cần để chi tiêu trong tháng, để không bị âm cũng không dư", anh nói.

Năm 2025, Business Insider đưa tin công ty Beast Industries của Donaldson đã thu về gần 400 triệu USD doanh thu vào năm trước đó, và dự kiến đạt 899 triệu USD vào năm 2025.

Kênh chính của MrBeast là kênh có nhiều người đăng ký nhất trên YouTube với con số hơn 458 triệu. Hiện tại, anh là người sáng tạo nội dung được theo dõi nhiều thứ 3 trên TikTok, với hơn 123 triệu follower.

Sao mạng sinh năm 1998 nổi tiếng là người từ thiện hào phóng, đã đồng sáng lập Team Trees, tổ chức quyên góp được hơn 23 triệu USD cho Quỹ Arbor Day Foundation. Năm 2025, anh tiếp tục đồng sáng lập Team Water, một hoạt động từ thiện đã quyên góp được hơn 40 triệu USD cho WaterAid.