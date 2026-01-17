Nữ CĐV òa khóc khi U23 Trung Quốc làm nên lịch sử

Sau khi U23 Trung Quốc giành vé vào bán kết gặp U23 Việt Nam, không ít CĐV Trung Quốc bày tỏ sự lo ngại, thừa nhận thầy trò HLV Kim Sang-sik "rất đáng gờm".

U23 Trung Quốc vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đánh bại đối thủ được giá mạnh hơn - U23 Uzbekistan - ở chấm luân lưu. Ảnh: AFC.

Tối 27/1, U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan trên loạt luân lưu may rủi, qua đó giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2026 và sẽ chạm trán U23 Việt Nam.

Trong 120 phút thi đấu, đại diện Đông Á chơi ở trạng thái phòng ngự lùi sâu, cầm hòa Uzbekistan 0-0. Hai đội buộc phải phân định thắng bại trên chấm 11 m.

Các cầu thủ Behruzjon Karimov và Dilshod Abdullaev bên phía Uzbekistan thực hiện không thành công, trong khi U23 Trung Quốc chỉ có Yang Haoyu đá hỏng. Tỷ số 4-2 giúp thầy trò HLV Antonio Puche tạo nên cột mốc lịch sử.

Ngay sau cú sút ấn định cục diện trận đấu, camera bắt trọn khoảnh khắc một nữ CĐV Trung Quốc bật khóc trên khán đài sân Prince Abdullah Al Faisal. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam.

Nữ cổ động viên Trung Quốc bật khóc trước chiến thắng của đội bóng quê nhà.

Trên trang tin 163.com của Trung Quốc, nhiều CĐV thừa nhận U23 Việt Nam là thử thách lớn. Một tài khoản viết: "Sắp đối đầu Việt Nam. Họ là đối thủ rất đáng gờm". Người khác chia sẻ: "U23 Việt Nam chưa thua trận nào. Tôi thực sự lo, dù vẫn hy vọng đội nhà sẽ thắng".

Trên fanpage chính thức của AFC, dưới bài đăng chúc mừng U23 Trung Quốc, không ít CĐV cũng bày tỏ sự thận trọng. "Chúng tôi không có hàng công quá mạnh, nhưng phòng ngự rất chắc chắn. Thủ môn Li Hao, người trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid, đã chơi xuất sắc", một bình luận nhận được nhiều lượt tương tác.

Chiến thắng trước Uzbekistan giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á sau 6 lần tham dự. Đáng chú ý, đội bóng này vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại giải. Trước đó, họ cũng lần đầu vượt qua vòng bảng sau 5 kỳ liên tiếp gây thất vọng, dấu hiệu cho thấy bước tiến rõ rệt của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam bước vào bán kết với phong độ rất cao. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc chạm trán nhau, hứa hẹn một màn so tài giàu cảm xúc và khó lường.