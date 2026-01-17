'Ký ức Thường Châu' lại phủ sóng khắp MXH

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, khoảnh khắc "những chiến binh sao vàng" thi đấu giữa biển tuyết Thường Châu 2018 được người hâm mộ chia sẻ trở lại, gợi nhắc về kỳ tích chấn động.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 tại tứ kết giải U23 châu Á 2026. Mạng xã hội Việt Nam như "nổ tung" khi sau 8 năm, đội bóng áo đỏ lại ghi tên vào 8 đội mạnh nhất.

Trên nhiều nền tảng, loạt video và hình ảnh về trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, nơi các cầu thủ như Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh chiến đấu kiên cường vì màu cờ sắc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Hình ảnh U23 Việt Nam năm 2018 và 2026 do FIFA World Cup chia sẻ. Ảnh: FIFA World Cup/Facebook.

Đáng chú ý, trang FIFA World Cup với 66 triệu lượt theo dõi cũng đăng tải hình ảnh những "người hùng" U23 Việt Nam trên đất Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, ghép với tuyển U23 của năm 2026, kèm dòng trạng thái: "Có giấc mơ chờ được hoàn thành...".

Nhiều cổ động viên cho rằng chiến thắng trước UAE mang lại cảm xúc tương đồng với hành trình năm 2018, khi U23 Việt Nam liên tiếp vượt qua những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ niềm kỳ vọng rằng lịch sử có thể lặp lại với U23 Việt Nam, dù bối cảnh và đội hình đã thay đổi.

"Không còn tuyết rơi như Thường Châu, nhưng cảm giác hồi hộp thì giống hệt", một người hâm mộ chia sẻ. Một cổ động viên bình luận: "Ngày đó không ai nghĩ Việt Nam vào tới chung kết. Bây giờ cảm giác hy vọng lại quay trở lại. Mong U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện vô địch".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến thận trọng cho rằng giải đấu năm nay có nhiều khác biệt, và việc tiến từng bước chắc chắn vẫn là điều quan trọng nhất.

Sau khi đánh bại UAE, U23 Việt Nam bước vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 với nhiều kỳ vọng. Trong không khí ấy, việc người hâm mộ nhắc lại Thường Châu 2018 được xem như lời động viên tinh thần, đồng thời thể hiện mong muốn lịch sử có thể được viết tiếp theo cách của thế hệ hiện tại.

Ký ức Thường Châu 2018 được người hâm mộ bóng đá Việt Nam gợi lại sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 UAE.