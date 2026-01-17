CĐV Thái Lan khen U23 Việt Nam: 'Đá như Ngoại hạng Anh, xem nổi da gà'

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE đưa U23 Việt Nam vào bán kết châu Á sau 8 năm, đồng thời khiến CĐV khu vực trầm trồ vì bản lĩnh và thể lực ấn tượng.

U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 trong trận tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á sau 8 năm chờ đợi, mà còn tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội khu vực. Nhiều cổ động viên Thái Lan, Indonesia và cả Trung Đông bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh, thể lực và cách vận hành lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, hàng loạt bình luận thừa nhận sức mạnh và sự tiến bộ rõ rệt của U23 Việt Nam. Một CĐV Thái Lan viết: “Xin bái phục! Thể lực quá khủng. Việt Nam dẫn trước tới ba lần, trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở”. Nhiều người so sánh màn so tài giữa Việt Nam và UAE với những trận cầu đỉnh cao ở châu Âu: “Xem mà nổi da gà, cảm giác như đang xem Ngoại hạng Anh. Đây là trận hay nhất từ đầu giải”.

Không ít ý kiến nhìn nhận chiến thắng này như một lời khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam tại châu lục. “Lần trước Indonesia tỏa sáng, lần này đến lượt Việt Nam trình diễn. Đúng là đẳng cấp khác”, một tài khoản bình luận. Thậm chí, có CĐV Thái Lan thẳng thắn thừa nhận: “Việt Nam giờ ở đẳng cấp ngang Hàn Quốc, Nhật Bản”.

Khía cạnh thể lực và kỷ luật chiến thuật của U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh. “Đá hơn 120 phút mà không hề xuống sức, đúng là không thể tin nổi”, một bình luận nhận được nhiều lượt tương tác. Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng bóng đá Thái Lan nên nhìn sang Việt Nam để học hỏi: “Nên sang xem Việt Nam xây dựng hệ thống và tổ chức lối chơi thế nào”.

Bên cạnh những lời khen kỹ chiến thuật, không ít CĐV gọi U23 Việt Nam là “anh cả của Đông Nam Á” ở thời điểm hiện tại, sau hàng loạt màn trình diễn thuyết phục trước các đối thủ Tây Á. “Tôi phải vỗ tay cho Việt Nam, đá hay thật sự”, một bình luận thẳng thắn viết.

Trên trang AFC, bài đăng chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam cũng tràn ngập bình luận thán phục của CĐV quốc tế. "Thế hệ U23 Việt Nam này thi đấu rất thông minh, chơi thứ bóng đá hiện đại và có sự cân bằng toàn diện hàng đầu Đông Nam Á. Nếu nói về việc không phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, có thể thấy Việt Nam từ lâu đã là quốc gia đi đầu trong công tác đào tạo trẻ. Họ đang làm rất tốt và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi lớn", một người bình luận.

"Đẳng cấp thực sự, Việt Nam. Tôi là người Indonesia và tôi tự hào về họ. Cứ tiến lên nhé, những người anh em. Hãy cho cả thế giới thấy rằng họ không thể xem nhẹ bóng đá của các quốc gia ASEAN thêm nữa", người khác viết.

Chiến thắng trước UAE vì thế không chỉ mang ý nghĩa lịch sử về mặt thành tích, mà còn cho thấy hình ảnh U23 Việt Nam đang dần thay đổi trong con mắt người hâm mộ châu Á: một tập thể lì lợm, có chiều sâu chiến thuật, giàu thể lực và sẵn sàng chơi sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu khu vực.