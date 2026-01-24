Truyền thông châu Á ngả mũ trước U23 Việt Nam

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc gây tiếng vang lớn, được báo chí Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc đồng loạt ca ngợi.

U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026.

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 không chỉ mang về tấm huy chương đồng lịch sử, mà còn tạo nên một làn sóng bình luận sôi nổi trên truyền thông châu Á.

Niềm tự hào của Đông Nam Á

Tại Thái Lan, Thai Rath - tờ báo có uy tín trong mảng thể thao - mô tả trận đấu là “đến tận cùng cảm xúc”, nhấn mạnh việc Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước, phải chơi thiếu người từ phút 86 nhưng vẫn không gục ngã.

Tờ báo nhận định: “Dù bị gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự lạnh lùng đáng kinh ngạc trên chấm luân lưu để khuất phục U23 Hàn Quốc”. Theo báo Thái, chiến thắng này không chỉ là thành tích riêng của Việt Nam, mà còn là khoảnh khắc đáng tự hào của bóng đá Đông Nam Á trên sân chơi châu lục.

Bên cạnh đó, Siam Sport tiếp cận trận đấu ở góc nhìn phân tích sâu hơn. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan ca ngợi tinh thần chiến đấu và khả năng tổ chức của U23 Việt Nam, song cũng thẳng thắn chỉ ra sự khác biệt khi đội đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết.

Siam Sport nhận định: “U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc bằng bản lĩnh và sự lì lợm, nhưng trước U23 Trung Quốc - đội bóng vượt trội về thể hình, sức mạnh và tổ chức - họ gần như không có nhiều cơ hội xoay chuyển thế trận”.

U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công khi đối đầu U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba.

Tại Indonesia, Kompas đặt chiến thắng của Việt Nam trong mạch so sánh dài hơi về thất bại liên tiếp của U23 Hàn Quốc trước các đội Đông Nam Á. Tờ báo nhận định việc Hàn Quốc gục ngã trên chấm luân lưu trước Việt Nam khiến người hâm mộ nước này nhớ lại thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Indonesia ở giải đấu trước đó.

“Hàn Quốc một lần nữa không vượt qua được thử thách mang tên Đông Nam Á. Việt Nam sút thành công cả 7 lượt luân lưu, cho thấy sự chuẩn bị tâm lý vượt trội”. Tờ báo cũng nhấn mạnh dấu ấn của HLV Kim Sang-sik - chiến lược gia người Hàn Quốc - khi ông trực tiếp đánh bại đội bóng quê hương mình.

Không còn là hiện tượng nhất thời

Chiến thắng của U23 Việt Nam cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, tiêu đề nổi bật trên báo chí Trung Quốc.

Trên nền tảng Toutiao, một tài khoản thể thao có nhiều lượt theo dõi viết: "Giá trị của chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc: Việt Nam thắng Hàn Quốc giành hạng ba, cả giải chỉ thua Trung Quốc".

Bài viết cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc là minh chứng rõ ràng cho việc đội bóng Đông Nam Á không hề yếu, qua đó làm nổi bật giá trị của trận bán kết nơi U23 Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0. Một tài khoản bình luận: "Có người nói Trung Quốc thắng đậm là do may mắn hoặc vì Việt Nam yếu. Nhưng thực tế cho thấy, Việt Nam đủ sức đánh bại Hàn Quốc - một cường quốc bóng đá châu Á - để giành huy chương đồng".

Trang này cũng chỉ ra rằng U23 Việt Nam chỉ thua đúng một trận tại giải, và đó là thất bại trước U23 Trung Quốc. Theo bài viết, Việt Nam toàn thắng vòng bảng, vượt qua UAE ở vòng knock-out và chỉ "vỡ trận" khi gặp U23 Trung Quốc "chơi pressing mạnh, giàu thể lực và đột ngột chuyển sang lối đá tấn công áp đặt".

Hàng phòng ngự U23 Việt Nam trải qua 120 phút thi đấu hết mình.

Trước đó, Beijing Youth Daily cũng gọi chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc là “lần đầu tiên trong lịch sử U23 châu Á” mà đội bóng này hạ gục được Hàn Quốc. Tờ báo mô tả trận đấu “đậm chất điện ảnh”, nhấn mạnh chi tiết U23 Việt Nam sút thành công cả 7 quả luân lưu, trong khi Hàn Quốc sút hỏng một lượt quyết định.

Đa số báo chí Trung Quốc dành lời khen ngợi cho màn trình diễn quả cảm của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Các bài báo đều chỉ ra rằng U23 Việt Nam không còn là hiện tượng nhất thời của giải đấu cấp độ châu lục này. Sau ngôi á quân năm 2018 và màn trình diễn ấn tượng tại giải năm nay, đội bóng áo đỏ đã trở thành cái tên buộc các đối thủ hàng đầu châu Á phải dè chừng và là chủ đề khiến truyền thông khu vực đồng loạt lên tiếng.

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.