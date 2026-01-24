Thủ môn của U23 Trung Quốc được khen điển trai như idol

Giống như đồng đội Li Hao, Huo cũng từng có thời gian được đào tạo ở nước ngoài. Theo đó, sau khi được đào tạo tại học viện bóng đá Evergrande với huấn luyện viên thủ môn Kang Yanlin cho đến năm 2018, Huo được cử đi đào tạo và học tập tại học viện của Evergrande ở Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, Huo từng nhận xét về Li Hao: "Tôi luôn tin rằng trình độ của Li Hao có thể đạt đến đẳng cấp đội tuyển quốc gia trong tương lai. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực để tiếp tục là đồng đội trong đội tuyển quốc gia trong tương lai".