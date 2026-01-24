Thủ môn của U23 Trung Quốc được khen điển trai như idol

|
Huo Shenping (sinh năm 2003) là thủ môn dự bị của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á. Dù chưa có cơ hội ra sân khi thủ môn chính Li Hao vẫn làm quá tốt nhiệm vụ, Huo vẫn gây sốt trong cộng đồng yêu bóng đá châu Á vì ngoại hình sáng và gương mặt điển trai như tài tử.
|
Huo có chiều cao nổi bật 1,88 m. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, mũi cao và ánh mắt cương nghị của anh "đốn tim" nhiều fan nữ. Mỗi khi xuất hiện trên sân, thủ môn sinh năm 2003 đều thu hút ống kính vì ngoại hình nổi bật. Anh hiện chơi cho Zhejiang FC thuộc giải Chinese Super League.
|
Giống như đồng đội Li Hao, Huo cũng từng có thời gian được đào tạo ở nước ngoài. Theo đó, sau khi được đào tạo tại học viện bóng đá Evergrande với huấn luyện viên thủ môn Kang Yanlin cho đến năm 2018, Huo được cử đi đào tạo và học tập tại học viện của Evergrande ở Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, Huo từng nhận xét về Li Hao: "Tôi luôn tin rằng trình độ của Li Hao có thể đạt đến đẳng cấp đội tuyển quốc gia trong tương lai. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực để tiếp tục là đồng đội trong đội tuyển quốc gia trong tương lai".
Năm 2021, anh chuyển đến CLB Guangxi Huaqiangu thuộc giải Chinese Champions League. Vào ngày 2/5/2022, Huo được điền tên vào đội hình chính của Quảng Châu trước mùa giải Chinese Super League 2022 và được trao số áo 32.
Huo cho biết anh hâm mộ một số thủ môn châu Âu, như Ederson của Manchester City, người có chân trái đặc biệt chính xác và mạnh mẽ, và những đường chuyền dài chuẩn xác. Anh cũng yêu thích thủ thành Alisson của Liverpool - người có lối chơi khá toàn diện, từ kỹ thuật rê bóng, bắt bóng cho đến khả năng ra vào chính xác.
|
Tháng 2/2025, Huo gia nhập câu lạc bộ Zhejiang FC với mức phí chuyển nhượng được đồn đoán là 2,4 triệu nhân dân tệ (344.000 USD). Ngày 6/4 cùng năm, anh ra mắt cho Zhejiang trong trận thua 2-0 trên sân khách trước Beijing Guoan, sau khi thủ môn chính Zhao Bo bị chấn thương.
Trên trang Instagram cá nhân, Huo chia sẻ nhiều hình ảnh về thi đấu và một số hình ảnh đời thường. Phần lớn thời gian anh tập trung cho đam mê bóng đá. Tối 24/1, U23 Trung Quốc sẽ bước vào trận chung kết với đối thủ Nhật Bản để tìm ra nhà vô địch cho giải U23 châu Á 2026.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.