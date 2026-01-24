CĐV xuống đường 'đi bão', trung tâm TP.HCM rực đỏ sắc cờ

Cảnh tượng hòa ca, ăn mừng và những cái đập tay trên đường phố tạo nên khung cảnh "đi bão" rộn ràng, phấn khởi. Cách đây chỉ 1 tuần, người dân TP.HCM cũng đã có màn ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà. Nhiều người ví von khung cảnh "vui như Tết".