CĐV xuống đường 'đi bão', trung tâm TP.HCM rực đỏ sắc cờ

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:33 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Rạng sáng 24/1, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, hàng nghìn cổ động viên tại TP.HCM đổ ra các tuyến đường trung tâm "đi bão".

di bao anh 1

Rạng sáng 21/1, người hâm mộ Việt Nam trải qua một đêm đáng nhớ với chiến thắng đầy tự hào của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Khoảng 2h sáng, đông đảo cổ động viên có mặt tại các khu vực trung tâm TP.HCM như cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng, chợ Bến Thành để "đi bão".

di bao anh 2

Nhóm thanh niên đốt pháo sáng ở khu vực đường Tôn Đức Thắng khiến đám đông phấn khích, reo hò.

di bao anh 3

Lời hò reo "Việt Nam vô địch" cùng khoảnh khắc ăn mừng trở thành ký ức khó quên với người hâm mộ.
di bao anh 4

Cảnh tượng hòa ca, ăn mừng và những cái đập tay trên đường phố tạo nên khung cảnh "đi bão" rộn ràng, phấn khởi. Cách đây chỉ 1 tuần, người dân TP.HCM cũng đã có màn ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà. Nhiều người ví von khung cảnh "vui như Tết".

di bao anh 5

Các bạn trẻ mang nồi, xoong, cây để "đi bão", khuấy động không khí.

di bao anh 6

CĐV gõ thủng xoong, âm thanh hoà vào không khí ăn mừng náo nhiệt trên đường phố.
di bao anh 7

Nhóm bạn trẻ vỡ òa trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính, với nhiều giây phút "thót tim".

di bao anh 8

Nhìn từ trên cao, ghi nhận khoảng 1h45 hơn, đông đúc người dân đổ về khu vực cầu Ba Son, dòng người, xe kéo dài hơn 1 km.

di bao anh 9

Chị Lê Thị Thu Hà cho biết: "Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu đến những giây phút cuối cùng. Kết quả rất xứng đáng và mĩ mãn cho đội nhà. Tôi muốn hoà vào cùng không khí ăn mừng này".

di bao anh 10

CĐV thức xuyên đêm để ăn mừng chiến thắng. Đến 3h, không khí nơi đây mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

di bao anh 11

Biển người đi bão cho thấy niềm tin bền bỉ và sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ TP.HCM dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

2 giờ trước

Khương Nguyễn

