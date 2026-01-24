Loạt khoảnh khắc hài hước trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Trong trận tranh hạng 3 tối 23/1, Hiểu Minh và Lý Đức là hai cái tên không thể ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trong khi Hiểu Minh gặp chấn thương nặng, Lý Đức phải nhận án phạt treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, cả hai vẫn có mặt trên sân cổ vũ đồng đội và có khoảnh khắc ăn mừng dễ thương khi U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Ảnh cắt từ clip.