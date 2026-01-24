Loạt khoảnh khắc hài hước trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

|
Trong trận tranh hạng 3 tối 23/1, Hiểu Minh và Lý Đức là hai cái tên không thể ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trong khi Hiểu Minh gặp chấn thương nặng, Lý Đức phải nhận án phạt treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, cả hai vẫn có mặt trên sân cổ vũ đồng đội và có khoảnh khắc ăn mừng dễ thương khi U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Ảnh cắt từ clip.
|
Việc phải thi đấu chỉ với 10 người trong hơn 30 phút khiến các cầu thủ U23 Việt Nam gặp áp lực rất lớn, đặc biệt trước những cầu thủ to cao bên phía đối thủ. Tuy nhiên với chiến thắng sau trận đấu, hình ảnh các cầu thủ Việt Nam "kèm cặp" cầu thủ Hàn Quốc được nhiều dân mạng đùa vui là "tình thương mến thương", khác với sự căng thẳng trên sân. Ảnh cắt từ clip.
|
Thủ môn Cao Văn Bình là một trong những người vất vả nhất bên phía U23 Việt Nam tối 23/1. Anh thể hiện phong độ ấn tượng khi nhiều lần cản phá các pha bóng nguy hiểm của đối thủ. Phút giây hiếm hoi anh được "nghỉ ngơi" là tình huống bị đau chân ở phút thứ 90 và được nhân viên y tế chăm sóc. Ảnh cắt từ clip.
|
Sau đó ở loạt sút luân lưu, Cao Văn Bình trở thành người hùng của đội tuyển khi xuất sắc cản phá thành công cú sút thứ 7 bên phía U23 Hàn Quốc, qua đó giúp các "chiến binh sao vàng" giành chiến thắng chung cuộc. Sau trận đấu, thông tin về nam thủ thành cũng được hàng loạt fanpage chia sẻ, dành lời tán dương. Ảnh cắt từ clip.
|
Ngược lại, thủ môn bên phía U23 Hàn Quốc có một trận đấu đáng quên khi chịu thua trước các chân sút của U23 Việt Nam. Anh liên tục đổ người về cùng một phía bên trái trong 6 cú sút luân lưu, bị cầu thủ Việt Nam đánh lừa, đến lần thứ 7 làm ngược lại vẫn không thể thay đổi kết quả. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Sự mệt mỏi, kiệt sức của các cầu thủ U23 Việt Nam ở những phút cuối trận đấu. Tuy nhiên với một chiến thắng mĩ mãn, hình ảnh này lại được dân mạng hóm hỉnh liên tưởng đến cảnh "chill" (thư giãn) và trở thành chủ đề chế ảnh hài hước. Ảnh: Bà Tám Showbiz.
|
Hình ảnh ăn mừng "lí lắc" của tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ cũng được người hâm mộ ghi lại, thích thú chia sẻ. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ cũng chia sẻ niềm vui mừng, hạnh phúc với cổ động viên trên trang cá nhân. Ảnh: Fandom Owker.
