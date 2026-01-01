Biểu cảm ngơ ngác của CĐV U23 Hàn Quốc gây bão mạng

Khoảnh khắc ngơ ngác, thẫn thờ của một nam cổ động viên U23 Hàn Quốc bất ngờ được dân mạng chia sẻ sau trận thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam.

Biểu cảm viral của cổ động viên U23 Hàn Quốc.

Tối 23/1 (giờ Việt Nam), trận cầu kịch tính tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khiến nhiều người hâm mộ nghẹt thở. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã xuất sắc giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6.

Rạng sáng 24/1, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ loạt bài viết ăn mừng chiến thắng, trong đó ảnh chụp màn hình biểu cảm của một cổ động viên Hàn Quốc có mặt tại sân vận động bất ngờ lan truyền.

Cụ thể, hình ảnh được ghi lại trong hiệp 1, khi cả hai đội vẫn chưa ghi được bàn nào vào lưới đối phương. Nam cổ động viên có biểu cảm ngơ ngác khi theo dõi các diễn biến trên sân.

U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trong trận đấu tối 23/1. Ảnh: AFC Asian Cup.

Sau trận đấu với chiến thắng thuộc về các "chiến binh sao vàng", hình ảnh này được nhiều dân mạng chia sẻ, cho rằng nó phù hợp để miêu tả cảm xúc của các cổ động viên xứ kim chi khi các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy sự kiên cường, quả cảm đến phút cuối cùng.

Điều đó thể hiện ở việc Đình Bắc nhận thẻ đỏ, phải rời sân ở phút thứ 86 sau pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Hàn Quốc. Với đội hình 10 người, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn đứng vững trước sức ép liên tục từ phía Hàn Quốc trong những phút chính thức cuối trận và 30 hiệp phụ sau đó, để rồi kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Nhiều dân mạng còn cho rằng biểu cảm ngơ ngác của cổ động viên Hàn Quốc còn có thể minh họa cho nhiều cổ động viên khi không dám tin U23 Việt Nam có thể trụ vững và thậm chí giành chiến thắng khi phải thi đấu kém người như vậy.

Với chiến thắng tối 23/1, U23 Việt Nam chính thức kết thúc giải đấu với hạng 3 đầy cảm xúc. Trận chung kết tìm nhà vô địch giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào tối 24/1.