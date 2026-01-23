Biểu cảm của Lý Đức, Hiểu Minh khi U23 Việt Nam ghi bàn

Sau khi ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Việt giơ 4 ngón tay hướng về phía khán đài, nơi Hiểu Minh đang theo dõi trận đấu như một cách tri ân đồng đội.

Lý Đức, Hiểu Minh trên khán đài khi Quốc Việt ghi bàn.

Phút 30 của trận đấu tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ VCK U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam từ pha kiến tạo của Nguyễn Đình Bắc.

Khoảnh khắc ăn mừng, Quốc Việt gây chú ý khi giơ 4 ngón tay, hướng thẳng về phía khán đài với nụ cười rạng rỡ. Nhiều người hâm mộ lập tức nhận ra đây là hành động tri ân của tiền đạo 22 tuổi dành cho Nguyễn Hiểu Minh - trung vệ mang áo số 4 đã bị chấn thương ở trận bán kết với U23 Trung Quốc.

Từ phía khán đài, Hiểu Minh cùng Phạm Lý Đức bật cười, nhìn nhau hiểu ý khi thấy cử chỉ của đồng đội vừa ghi bàn thắng.

Quốc Việt tri ân đồng đội Hiểu Minh trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng.

Trong hiệp một trận bán kết tối 20/1, Hiểu Minh nằm sân sau một tình huống va chạm quyết liệt với cầu thủ U23 Trung Quốc. Chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải rời sân bằng cáng trong đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Hiểu Minh được cho là đứt dây chằng chéo - một trong những chấn thương nặng đối với cầu thủ bóng đá. Ngay sau trận đấu, nam trung vệ nhận được nhiều lời hỏi thăm của đồng đội, người hâm mộ. Tất cả mong anh phẫu thuật thành công, hồi phục tốt và sớm trở lại sân cỏ.

Trong khi đó, Lý Đức không thể thi đấu ở trận tranh hạng 3 trước U23 Hàn Quốc do nhận thẻ đỏ từ trận trước.

Quốc Việt (sinh năm 2003) được mệnh danh "ông vua giải trẻ" với những thành tích ấn tượng. Anh hiện thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Sinh ra ở Hải Phòng, Quốc Việt bắt đầu sự nghiệp cầu thủ khi chơi cho đội bóng đá của Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Năm 2016, đội đã chiến thắng Cúp U-13 học đường tổ chức tại Đắk Lắk. Sau trận chung kết, anh được huấn luyện viên Guillaume Graechen chiêu mộ và được tuyển thẳng vào Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.

Với Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Việt giành ngôi Á quân tại Giải bóng đá Vô địch U-19 Quốc gia trong 2 năm: 2019 và 2020. Anh giành giải thưởng vua phá lưới trong cả 2 giải đấu khi ghi lần lượt 2 và 3 bàn xuyên suốt vòng chung kết của giải đấu.