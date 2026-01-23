CĐV Hàn Quốc nói gì về U23 Việt Nam trước trận tranh hạng ba?

Trước trận tranh hạng ba giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026, truyền thông cùng người hâm mộ xứ kim chi dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc đối đầu này.

Nhiều cổ động viên Hàn Quốc ấn tượng với màn thể hiện của U23 Việt Nam suốt mùa giải. Ảnh: AFC.

Trên trang Facebook của Korea Football Team, nhiều cổ động viên Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của U23 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay. "Một tập thể thậm chí không cho thấy quyết tâm chiến đấu", "Lại thêm một vòng đấu đáng xấu hổ nữa còn sót lại"... là một số bình luận được để lại.

Bên cạnh đó, cũng có những cổ động viên kêu gọi toàn đội nỗ lực ở trận đấu cuối cùng, bất chấp những tranh cãi xung quanh ban huấn luyện. Một người bình luận: "Dù tôi không hài lòng với ban huấn luyện, nhưng tôi vẫn ủng hộ U23 Hàn Quốc giành chiến thắng". Một tài khoản khác để lại thông điệp ngắn gọn: "Cố lên nào, Hàn Quốc".

Trên cổng thông tin điện tử Nate, nhiều cổ động viên Hàn Quốc lại bất ngờ cổ vũ U23 Việt Nam. Một tài khoản viết: "Tôi đoán rằng Việt Nam sẽ thắng. U23 Hàn Quốc lại phải chịu thua lần nữa". Một ý kiến khác bày tỏ: "Tôi ủng hộ HLV Kim Sang-sik. Việt Nam có cơ hội thắng rất lớn".

Không ít người nhấn mạnh đây là cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam, đồng thời khen ngợi tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của "chiến binh sao vàng".

U23 Việt Nam để thua trước U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, phong độ của U23 Hàn Quốc tại giải năm nay khiến giới chuyên môn khó có thể đặt niềm tin tuyệt đối. Đội bóng này không ghi được bàn thắng nào trong các trận thua trước Uzbekistan và Nhật Bản, đồng thời để thủng lưới hai bàn trước Lebanon - đội bị đánh giá thấp nhất bảng.

Bên cạnh đó, những khó khăn về lực lượng, chấn thương và việc không thể triệu tập đầy đủ các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài khiến lối chơi của U23 Hàn Quốc thiếu ổn định và chưa tạo được dấu ấn chiến thuật rõ nét.

Trang Nate cũng cho biết thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu với hành trang là phong độ ổn định và tinh thần thi đấu được đánh giá cao. Đội tuyển toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt vượt qua Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia để đứng đầu bảng A. Tại tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục đánh bại U23 UAE trước khi lỡ hẹn chung kết sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc.

Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, việc lọt vào top 4 châu Á vẫn là thành tích đáng ghi nhận, giúp U23 Việt Nam tái lập cột mốc từng làm được cách đây 8 năm dưới thời HLV Park Hang-seo. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nên niềm tin lớn nơi người hâm mộ trước trận tranh hạng ba.

Theo Chosun, U23 Hàn Quốc lại bước vào trận đấu với nhiều áp lực. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để đội bóng trẻ xứ kim chi "giữ thể diện" sau một giải đấu gây thất vọng. Nếu tiếp tục thất bại, U23 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận trong nước.

Nếu để thua U23 Việt Nam, chuỗi bất bại kéo dài từ ASIAD Doha 2006 của U23 Hàn Quốc trước Việt Nam sẽ chính thức bị chấm dứt sau gần 20 năm. Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ với bóng đá Việt Nam, mà còn có thể tạo ra hệ lụy lớn đối với tương lai của HLV Lee Min-sung trong bối cảnh ông đang chịu nhiều sức ép.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba diễn ra tối 23/1 lúc 22h (giờ Việt Nam).