Bài đăng của AFC về U23 Việt Nam gây bão mạng

Sau khi U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi lời động viên đầy cảm xúc tới thầy trò HLV Kim Sang-sik.

AFC gửi thông điệp đặc biệt tới U23 Việt Nam Những giọt nước mắt, khuôn mặt tiếc nuối của U23 Việt Nam sau bán kết đã được AFC Asian Cup ghi lại trong một đoạn video đặc biệt.

Ngày 22/1, fanpage chính thức của AFC Asian Cup đăng tải một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc của U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết. Trong video, người xem có thể thấy những giọt nước mắt, những gương mặt tiếc nuối của các cầu thủ trẻ khi lỡ hẹn với trận chung kết giải U23 châu Á.

Kèm theo đoạn clip, AFC viết: "Họ đã cống hiến tất cả. Họ để lại trái tim mình trên sân cỏ. Một chiến dịch #AFCU23 đáng nhớ dành cho những người hùng Việt Nam!".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận lớn. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều cổ động viên quốc tế cũng để lại những lời động viên, chia sẻ và ghi nhận nỗ lực của U23 Việt Nam.

Trung Kiên mắt đỏ hoe sau trận thua U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC, Vẽ vu vơ/Facebook.

Một tài khoản người hâm mộ Việt Nam viết: "Thắng thì vui, thua thì về ăn Tết với mẹ. Cố lên các em, chặng đường còn dài. Lâu lắm rồi mới có cái để hy vọng. Các em đã vượt mục tiêu rồi, nên không có gì phải khóc cả". Dòng chia sẻ này nhận được hàng trăm lượt thích.

Một cổ động viên khác bày tỏ quan điểm tích cực: "Trong bóng đá không ai lường trước được điều gì, có may rủi. Nếu Việt Nam không chấn thương, nếu không có thẻ đỏ thì chưa chắc Trung Quốc đã thắng. Quan trọng là ngã ở đâu, đứng lên ở đó, rút kinh nghiệm cho chặng đường dài phía trước. Vì màu cờ sắc áo, các em đã chiến đấu hết mình".

Nhiều bình luận dài thể hiện sự gắn bó và đồng hành của người hâm mộ với đội tuyển, bất chấp kết quả: “Chúng tôi vẫn đi, vẫn hò hét, vẫn cổ vũ, không phải vì chiến thắng, mà vì các cầu thủ của chúng tôi xứng đáng. Không chỉ trích, không chửi mắng, chỉ có lá cờ Tổ quốc trên tay và niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam".

Không chỉ nhận được sự ủng hộ trong nước, U23 Việt Nam còn được cổ động viên khu vực và quốc tế động viên. Một cổ động viên Singapore nhận xét: "Họ ghi 8 bàn sau 4 trận. Chỉ không ghi bàn ở một trận và phải dừng bước. Trung Quốc rất mạnh ở hàng thủ và thủ môn. Cố lên Việt Nam, hãy hướng về phía trước".

Trong khi đó, một cổ động viên Thái Lan viết: "Việt Nam là một trong những đội bóng hay nhất châu Á. Bóng đá thì luôn có thắng có thua, và họ đã chiến đấu hết mình".

Ở trận đấu tranh hạng ba diễn ra tối 23/1 lúc 22h (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng gặp không ít khó khăn về lực lượng khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh vắng mặt vì chấn thương, Phạm Lý Đức bị treo giò, trong khi Đình Bắc và Lê Văn Thuận chưa đạt thể trạng tốt nhất.