CĐV Đông Nam Á 'dậy sóng' khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận đấu tối 23/1 nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Tối 23/1, sau hai hiệp và và trận đá luân lưu, U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Bàn thắng mở tỷ số của Quốc Việt tạo không khí sôi động và khí thế trên sân King Abdullah Sport City.

Trên nhiều trang tin và fanpage bóng đá khu vực, kết quả này được xem là bất ngờ lớn, đồng thời là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, đặc biệt là sau trận thua U23 Trung Quốc trước đó.

Fanpage ASEAN Football đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng gây chú ý: "Goallll Vietnam", kèm hình ảnh phía sau của Đình Bắc, người ghi bàn thứ 2 cho U23 Việt Nam. Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác, với nhiều bình luận bày tỏ sự tự hào khi một đại diện trong khu vực đánh bại đối thủ mạnh đến từ Đông Á.

"Họ đã quay trở lại, tinh thần đấu trận này tốt quá", "Trận đấu quá mãn nhãn", là một số bình luận bên dưới bài đăng.

Nhiều cổ động viên Indonesia đánh giá cao cách U23 Việt Nam tổ chức lối chơi và giữ vững kỷ luật chiến thuật.

U23 Việt Nam nhập cuộc thi đấu đầy tự tin trước Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Một bình luận được tương tác nhiều viết: "Ini bukan keberuntungan. Vietnam bermain disiplin dan sangat efektif" (tạm dịch: Đây không phải may mắn. Việt Nam chơi kỷ luật và cực kỳ hiệu quả). Nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng này đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý thi đấu vững vàng của đội bóng áo đỏ.

Cộng đồng người hâm mộ Thái Lan cũng dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam. Không ít cổ động viên Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam đang là một trong những đội trẻ ổn định và khó chịu nhất khu vực.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, chiến thắng của U23 Việt Nam còn được nhìn nhận như một tín hiệu tích cực cho bóng đá Đông Nam Á. Không ít ý kiến cho rằng kết quả này góp phần nâng cao hình ảnh của khu vực, cho thấy các đội bóng ASEAN hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá phát triển hơn tại châu Á.