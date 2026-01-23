Mãn nhãn màn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV

Bầu trời Hà Nội trở thành sân khấu khổng lồ trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bầu trời Hà Nội bừng sáng

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút đông đảo sự chú ý của người dân. Màn trình diễn pháo hoa diễn ra ngay sau sự kiện bế mạc Đại hội Đảng XIV, do Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 triển khai. Thông tin từ ban tổ chức, màn trình diễn được dàn dựng theo cấu trúc nhiều cao trào, với pháo hoa thuật tầm thấp và tầm cao xuất hiện xuyên suốt, tạo nên dòng chảy thị giác liền mạch, cuốn hút. Bầu trời Thủ đô liên tục đổi sắc, từ những loạt pháo tượng hình như trái tim, ngôi sao, mặt cười mang sắc thái gần gũi, ấm áp, đến các lớp pháo "vương miện" xanh ngọc cẩm tú cầu gợi cảm giác sang trọng, uy nghi. Hiệu ứng sao chổi, đuôi ngựa, hoa mẫu đơn tím nhuỵ bạc, hoa tuyết nhuỵ đỏ, hoa cúc vàng nhấp nháy nối tiếp nhau, tạo nên bức tranh ánh sáng đa tầng.

Kỹ thuật đỉnh cao

Đằng sau vẻ đẹp choáng ngợp của pháo hoa là sự chính xác kỹ thuật gần như tuyệt đối. Theo ban tổ chức, khoảng 80 chuyên gia đã trực tiếp lắp đặt và vận hành hệ thống pháo hoa hiện đại, cho phép lập trình thời điểm kích nổ với sai số chỉ 0,0001 giây. Nhờ đó, từng nhịp pháo khớp gần như tức thời với âm nhạc, một tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ thường thấy tại các lễ hội pháo hoa quốc tế lớn. Trận địa pháo được thiết kế khoa học, tối ưu góc nhìn đại chúng, giúp khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn từ nhiều vị trí khác nhau, từ khu vực sân vận động, các trục đường lớn cho đến những điểm quan sát ở xa. Song hành cùng pháo hoa là sân khấu sự kiện khổng lồ đa lớp, với hệ thống 3.000 m2 màn hình LED và trình diễn 3D mapping hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, tạo nên một tổng thể nghệ thuật thống nhất, quy mô và giàu cảm xúc. Với sự tham gia của khoảng 15.000 nghệ sĩ và khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV, chương trình pháo hoa đặc biệt không chỉ thắp sáng bầu trời đêm, mà còn thắp lên niềm tin, niềm tự hào và khí thế mới. Trong khoảnh khắc pháo hoa bừng nở, thành công của Đại hội Đảng XIV được chào đón bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc, cảm xúc trang trọng, rực rỡ và đầy ý nghĩa.