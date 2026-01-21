Choáng ngợp màn tổng duyệt pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

|
Tối 21/1, đông đảo người dân đã đổ về khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để theo dõi màn tổng duyệt trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Chương trình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho màn trình diễn chính thức chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra vào tối 23/1. Ảnh: Sun Group.
Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra ngay sau sự kiện bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21, tổ chức bắn thử nghiệm 300 quả pháo tầm cao và hệ thống hỏa thuật. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình pháo hoa hoành tráng chưa từng có với những loại pháo mới lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Sun Group.
Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, bầu trời Mỹ Đình đã rực sáng với các hiệu ứng màu sắc và ánh sáng đa lớp, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Ảnh: Sun Group.
Từ nhiều khu vực xung quanh SVĐ, người dân có thể quan sát màn pháo hoa mãn nhãn từ tầm cao. Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa, tối 21/1, ban tổ chức cũng đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", quy tụ lực lượng hàng nghìn nghệ sĩ. Ảnh: Sun Group.
Ở các vị trí có tầm nhìn thông thoáng hướng về Mỹ Đình, nhiều nhiếp ảnh gia và người trẻ đã đổ về để "săn" được khoảnh khắc quý giá. Ảnh: Sun Group.
Hiệp Nguyễn, photographer ở Hà Nội, đã chuẩn bị từ sớm, chọn Hồ điều hòa Cung Thiếu nhi Hà Nội (khu đô thị mới Cầu Giấy) là điểm ngắm pháo hoa và chụp hình. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết khá đông bạn trẻ khác cũng tập trung ở đây, với tầm nhìn thoáng có thể bao quát cảnh pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Hiệp Nguyễn.
Nhiếp ảnh gia trẻ cho biết vào ngày biểu diễn chính thức 23/1, với thời lượng dài hơn, anh sẽ tiếp tục có mặt ở điểm này để chụp lại hình ảnh đắt giá. Ảnh: Hiệp Nguyễn.
Theo đại diện ban tổ chức, kịch bản bắn pháo hoa hôm nay chỉ tương đương 5% so với quy mô màn trình diễn chính thức sẽ diễn ra vào ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hiệp Nguyễn.