Choáng ngợp màn tổng duyệt pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra ngay sau sự kiện bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21, tổ chức bắn thử nghiệm 300 quả pháo tầm cao và hệ thống hỏa thuật. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình pháo hoa hoành tráng chưa từng có với những loại pháo mới lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Sun Group.