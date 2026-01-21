Phát ngôn của Chủ tịch nước trong diễn văn khai mạc Đại hội XIV

Sáng 20/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã có diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ tịch nước khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030). Đây là dịp biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn thời gian qua. Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra đã củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội.