Phát ngôn của Chủ tịch nước trong diễn văn khai mạc Đại hội XIV

Sáng 20/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã có diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ tịch nước khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030). Đây là dịp biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn thời gian qua. Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra đã củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội.
Trong thời gian chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, hàng triệu ý kiến góp ý tâm huyết của toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước đã gửi về. Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm này. "Những đóng góp quý báu đã góp phần làm nên các Văn kiện trình Đại hội thực sự trở thành kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch nước phát biểu.
Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại các thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Tuy nhiên, ông đánh giá đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV.
"Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định. Ông kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: "Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển'". Phương châm ấy thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.