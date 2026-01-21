Phát biểu của Tổng Bí thư ở phiên khai mạc Đại hội XIV

“Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận. Theo ông, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh "đồng hồ lịch sử" tiến gần đến mốc 2030 - Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 100 năm ra đời và phát triển. Đây là thời khắc lịch sử, mở ra kỳ vọng lớn lao về một Việt Nam phát triển đồng thời đặt ra áp lực phải chuyển mình nhanh chóng, hiệu quả.