Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự phiên họp trù bị của dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.
Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.
Ông Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp trù bị. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.
Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương báo cáo tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu góp ý vào quy chế làm việc của Đại hội và toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đã tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu.
Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên BCH TƯ khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.
Đại hội dành một phút mặc niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.
Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20/1.
Đại hội diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Đại hội cũng biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.