Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự phiên họp trù bị của dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trang thông tin Đại hội đảng XIV.