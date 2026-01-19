Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sáng 19/1. Ảnh: TTXVN.

Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 với chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ trong khối cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang và đảng bộ ngoài nước theo phương án triệu tập, phân bổ đại biểu.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội) sáng 19/1. Ảnh: TTXVN.

Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua 4 văn kiện chính, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, dự kiến gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII cuối tháng 12/2025, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo Điều lệ và quy định của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương xác định 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, công nghệ, năng lượng.

Thời gian qua, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV nhận được 14 triệu ý kiến của 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân góp ý; Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo, trong đó có Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động.