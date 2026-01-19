Thời tiết ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/1, ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Hà Nội với thời tiết không mưa: còn bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/1), ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra tại thành phố Hà Nội với thời tiết không mưa. Còn bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng tối và đêm 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21/1 trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 21/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trên biển, ngày và đêm 19/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 tới 4 m.

Từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Từ ngày 21/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Từ chiều tối 21/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m, biển động.

Từ ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 19/1:

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Không mưa; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.