Phát hiện thi thể nổi trên cửa biển Nhật Lệ

Lực lượng chức năng Quảng Trị đang xác minh thông tin thi thể nghi nữ giới, nổi trên mặt nước ở cửa biển Nhật Lệ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 28/2, một thi thể nghi nữ giới nổi trên mặt nước ở khu vực cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận Tổ dân phố 7 Hải Thành, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) được người dân phát hiện. Thi thể mặc áo đỏ, quần đen.

Thi thể nghi là nữ giới được phát hiện tại cửa biển Nhật Lệ. (Ảnh: CTV)

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, thực hiện phong tỏa khu vực, tổ chức vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ danh tính.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hồi tháng 10/2025, cũng tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện và vào cuộc xác minh nhân thân của thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển xã Sen Ngư.

Cụ thể, khoảng 6h, ngày 16/10, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển (đoạn qua thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định thi thể này là nam giới, có độ tuổi từ khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 165-170 cm, mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ, trong túi có 100.000 đồng.

Công an xã Sen Ngư đã ra thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người này, xin liên hệ đến Công an xã Sen Ngư (0912549539 – Thượng tá Lê Quang Chiêm, Trưởng Công an xã) hoặc UBND xã Sen Ngư để phối hợp làm rõ.

Hôm 25/2/2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy hai thi thể nam giới dưới kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho công an địa phương điều tra, làm rõ.