Ôtô con bẹp dúm sau va chạm với xe bồn, 3 người thương vong

  • Thứ bảy, 28/2/2026 21:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 28/2, trên địa bàn thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường, Ninh Bình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bồn và xe con, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày. Thời điểm trên, xe bồn xảy ra va chạm với một xe con. Hậu quả, hai công dân nữ ngồi trên xe con bị thương, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, một công dân nam là anh ĐVT đang ngồi ở vỉa hè gần hiện trường cũng bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

VOV

