Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Thông tin mới vụ đối tượng lao xe vào cây xăng khiến 7 người bị thương

  • Thứ sáu, 27/2/2026 07:35 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Sau khi xảy ra va chạm trên đường, một thanh niên ở Lâm Đồng đã lái ôtô đi tìm đối thủ, rồi lao vào nhóm người tại cây xăng trong khu vực bến xe, khiến 7 người bị thương.

Tối 26/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, chiều 25/2, sau khi uống rượu tại một quán ăn ở phường Cam Ly - Đà Lạt, Quốc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu thì xảy ra va chạm với ôtô trung chuyển của nhà xe Phương Trang do anh Huỳnh Duy Minh (43 tuổi) điều khiển.

lao xe cay xang, 7 nguoi bi thuong, nha xe Phuong Trang anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Bức xúc sau va chạm, Quốc đã chặn xe và đánh anh Minh bị thương vùng mắt khiến nạn nhân choáng váng. Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục điều khiển ôtô biển số 49H-035.69 đến bến xe để tìm anh Minh. Khi đến khu vực cây xăng Anh Phát (số 1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt), hai bên tiếp tục xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, Quốc lên ôtô rồi bất ngờ lái xe lao vào nhóm người đang đứng gần trụ bơm xăng. Cú tông mạnh khiến anh Trần Minh Thuận (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phương Trang) bị thương nặng và 6 người khác bị thương nhẹ.

lao xe cay xang, 7 nguoi bi thuong, nha xe Phuong Trang anh 2

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Quốc.

Sau khi gây án, Quốc đã lái xe rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Quốc cho kết quả 0,238 mg/l khí thở và âm tính với ma túy.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự Quốc trong 3 ngày để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://tienphong.vn/bat-giu-doi-tuong-lao-xe-vao-cay-xang-khien-7-nguoi-bi-thuong-post1823347.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

lao xe cây xăng 7 người bị thương nhà xe Phương Trang Lâm Đồng lao xe cây xăng 7 người bị thương nhà xe Phương Trang

    Đọc tiếp

    Nhieu vong to tung hon 16 nam den hoi ket hinh anh

    Nhiều vòng tố tụng hơn 16 năm đến hồi kết

    1 giờ trước 06:24 27/2/2026

    0

    Đầu năm 2026, TAND Tối cao ban hành Văn bản số 18 về việc "Xử lý một số vấn đề dân sự liên quan đến vụ án Trương Vui". Như vậy, tới nay vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mới đến hồi kết.

    Truc xuat mot nguoi nuoc ngoai dang bi truy na do hinh anh

    Trục xuất một người nước ngoài đang bị truy nã đỏ

    2 giờ trước 05:57 27/2/2026

    0

    Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Cam Ranh thực thi quyết định trục xuất một người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý