Trục xuất một người nước ngoài đang bị truy nã đỏ

  • Thứ sáu, 27/2/2026 05:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Cam Ranh thực thi quyết định trục xuất một người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng này là ông Nurlybekov Kairat (SN 1977, quốc tịch Kazakhstan) đang bị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra lệnh truy nã đỏ.

Trước đó, từ công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, một tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện ông Nurlybekov Kairat, đang lưu trú tại một căn hộ trên địa bàn phường Bắc Nha Trang, có nhiều dấu hiệu bất thường.

truy na do anh 1

Công an Khánh Hòa công bố quyết định trục xuất Nurlybekov Kairat ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện người đàn ông này đã có hành vi "Khai báo không đúng sự thật để được cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam".

Mở rộng kiểm tra, rà soát thông tin liên quan, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát hiện Nurlybekov Kairat bị Interpol truy nã từ ngày 9/5/2025 về tội danh "Chiếm đoạt hoặc biển thủ tài sản".

truy na do anh 2

Đối tượng Nurlybekov Kairat tại thời điểm bị trục xuất.

Sau khi lập các thủ tục theo quy định pháp luật, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đưa Nurlybekov Kairat đến cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để thực hiện quyết định trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

