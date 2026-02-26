Tạm giữ tài xế ôtô tông nhiều người tại cây xăng ở Đà Lạt

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ hình sự Trần Văn Quốc (SN 2000, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ việc lái ôtô tông vào nhiều người tại khu vực cây xăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 25/2, tại cây xăng Anh Phát trên đường Tô Hiến Thành (phường Xuân Hương - Đà Lạt), do bức xúc cá nhân, Quốc đã xảy ra cự cãi, chửi bới và xô xát với anh Huỳnh Duy Minh (SN 1983, trú tại phường Xuân Hương). Sau khi được mọi người can ngăn, anh Minh di chuyển về hướng bến xe liên tỉnh Đà Lạt để làm việc.

Tuy nhiên, Quốc vẫn tiếp tục điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 49H-035… chạy nhiều vòng quanh khu vực bến xe, trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Công an tạm giữ hình sự Trần Văn Quốc.

Sau đó, Quốc bất ngờ điều khiển ôtô lao vào khu vực tập trung đông người trước cây xăng gần bến xe liên tỉnh Đà Lạt khiến nhiều người bị thương, gây hoảng loạn, ách tắc giao thông và làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương để làm việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ việc khiến nhiều người bị xây xát, chấn thương phần mềm; rất may không có thiệt hại về tính mạng.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.