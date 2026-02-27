Băng nhóm giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 24 tỷ đồng

Các bị cáo lập công ty "ma", mua dữ liệu khách hàng, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn rút tiền thẻ tín dụng để chiếm đoạt 25% mỗi giao dịch. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 24 tỷ đồng của 210 bị hại.

Ngày 26/ 2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985, cựu giám đốc Công ty TVX Group) cùng 30 bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Vụ án có 210 bị hại và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2022, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp 2 địa điểm làm việc của Công ty TVX Group tại quận Tân Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ tín dụng để dụ dỗ, thao túng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định do biết nhiều người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để "tư vấn rút tiền". Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Xuân giữ vai trò giám đốc, đại diện pháp luật, điều hành chung; Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí, chia lợi nhuận. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử; mua sắm trang thiết bị, xây dựng website CRM và lập tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc phạm tội.

Để vận hành đường dây, Xuân và Vỹ thuê nhiều người đảm nhiệm các khâu như đăng ký cổng thanh toán, tuyển dụng - đào tạo nhân viên telesale, quản lý dữ liệu khách hàng, lập trình hệ thống, quản lý nhóm. Các nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng 5-5,5% trên tổng số tiền "giải ngân" cho khách.

Thủ đoạn được thực hiện theo quy trình khép kín. Trước hết, nhân viên telesale sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM với cam kết không mất phí và được trả góp 6-12 tháng. Khi khách đồng ý, chúng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Người dự khán theo dõi phiên xử qua màn hình.

Tiếp đó, "leader" truy cập gian hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, nhập thông tin thẻ để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP về điện thoại chủ thẻ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp để hoàn tất giao dịch. Sau khi tiền bị trừ khỏi thẻ tín dụng, nhóm này chuyển lại cho khách 75% số tiền, chiếm đoạt 25%.

Trường hợp bị hại thắc mắc vì số tiền bị trừ cao hơn số tiền nhận được, các đối tượng trấn an đây là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.

Từ ngày 19/02/2022 đến 28/12/2022, nhóm của Xuân và Vỹ thực hiện 7.012 giao dịch, tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng , đã chuyển trả 112 tỷ đồng cho các chủ thẻ và chiếm đoạt 24 tỷ đồng .

Cáo trạng xác định Trần Văn Xuân và Hoàng Trọng Vỹ giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Đối với Xuân và một bị can khác đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.