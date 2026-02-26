Tin mới vụ tàu hỏa húc văng xe tải

Tàu SE3 va chạm xe tải tại đường ngang có chắn tự động ở Hà Nội tối 25/2 khiến đầu máy hư hỏng nặng, nhiều chuyến tàu Bắc - Nam phải lùi giờ chạy, gián đoạn khai thác đường sắt.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe tải ở Hà Nội Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.

Tối 25/2, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến đầu tàu SE3 hư hỏng nặng, nhiều chuyến tàu khách và tàu hàng phải tạm dừng, lùi giờ xuất phát.

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), vụ việc xảy ra vào lúc 19h51 tại Km13+714, khu gian Thường Tín - Văn Điển, đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tàu hỏa va phải xe tải tại đường ngang có chắn tự động.

Thời điểm trên, tàu SE3 do đầu máy D19E-942 kéo, khi lưu thông đến vị trí đường ngang có chắn tự động đã va chạm với một xe ôtô tải đang băng qua đường sắt.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần đầu máy tàu SE3 bị hư hỏng nặng, dải hộ lan tại khu vực đường ngang bị đổ. Xe tải bị bẹp rúm phần đầu, thùng xe biến dạng và chắn ngang đường ray.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hậu quả, người lái xe ôtô tải tử vong tại chỗ, một người bộ hành bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Ôtô bị tàu đẩy ngang xe đi khoảng 70m và hư hỏng nặng. Đầu tàu SE3 hư hỏng nặng, lái tàu và hành khách trên tàu đều an toàn.

Do phương tiện đường bộ mắc kẹt trên đường sắt, VNR đã phát lệnh điều độ, huy động các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức cứu hộ, giải tỏa hiện trường, khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn tuyến vẫn chưa thể thông đường. Sự cố khiến nhiều chuyến tàu khách và tàu hàng chạy tuyến Bắc – Nam và chiều ngược lại phải dừng chờ tại các ga lân cận, đồng thời điều chỉnh, lùi giờ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương phối hợp triển khai phân luồng, điều tiết giao thông, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả, đồng thời tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.