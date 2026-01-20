Đại biểu Đại hội XIV trong buổi sáng khai mạc

|
Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn quốc.
|
Chủ tịch nước Lương Cường đến dự khai mạc Đại hội.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Đại hội.
|
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tại phiên khai mạc chính thức sáng nay, đại hội đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo.
|
Các mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc đại hội XIV của Đảng.
|
Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc đại hội XIV của Đảng.
|
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".
|
Đại hội là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; phấn đấu để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.