Đại biểu Đại hội XIV trong buổi sáng khai mạc

Đại hội là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; phấn đấu để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.