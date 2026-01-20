Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đại biểu Đại hội XIV trong buổi sáng khai mạc

  • Thứ ba, 20/1/2026 09:25 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Toàn bộ 1.586 đại biểu của đại hội đều có mặt đầy đủ.


Dai hoi Dang XIV anh 1

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn quốc.

Dai hoi Dang XIV anh 2

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự khai mạc Đại hội.

Dai hoi Dang XIV anh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Đại hội.

Dai hoi Dang XIV anh 4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dai hoi Dang XIV anh 5Dai hoi Dang XIV anh 6Dai hoi Dang XIV anh 7Dai hoi Dang XIV anh 8

Tại phiên khai mạc chính thức sáng nay, đại hội đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo.

Dai hoi Dang XIV anh 9

Các mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc đại hội XIV của Đảng.
Dai hoi Dang XIV anh 10

Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc đại hội XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 11

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Dai hoi Dang XIV anh 12

Đại hội là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; phấn đấu để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

5 giờ trước

Nen tang dac biet de phat trien dat nuoc hinh anh

Nền tảng đặc biệt để phát triển đất nước

4 giờ trước 06:04 20/1/2026

0

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long kỳ vọng sau Đại hội Đảng XIV, Việt Nam sẽ có bước đột phá thể chế để công nghiệp văn hóa phát triển dựa trên bản sắc và tư duy quản trị hiện đại.

Truc tiep khai mac Dai hoi XIV cua Dang hinh anh

Trực tiếp khai mạc Đại hội XIV của Đảng

2 giờ trước 07:47 20/1/2026

0

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Thuận Thắng - Việt Linh

Đại hội Đảng XIV Đại hội Đảng XIV Đại biểu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý