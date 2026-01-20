Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội). Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: Thuận Thắng.

Phiên khai mạc được Đài truyền hình Việt Nam (THVN) phát trực tiếp trên kênh VTV1, dự kiến bắt đầu từ 8h sáng.

Các đơn vị có chức năng hoạt động truyền hình trên cả nước có thể tiếp sóng các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội của Đài THVN để phát trên kênh truyền hình của mình. Báo điện tử trong nước có thể tiếp sóng các phiên này để phát trên website của báo mình.

Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng sáng 20/1. Ảnh: TTXVN.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV xác định tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Trước ngày khai mạc, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu. Hệ thống đèn LED, bảng điện tử tại các tuyến đường trung tâm luân phiên trình chiếu các thông điệp chào mừng Đại hội. Công tác bảo đảm an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường được triển khai nghiêm ngặt.

Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Trong đó, nhấn mạnh ba đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; và phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Các nội dung đều được xây dựng từ tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới, gắn với góp ý của hàng triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước.

Tại phiên trù bị sáng 19/1, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí. Ảnh: Thuận Thắng.

Tại phiên trù bị sáng 19/1, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức. Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được bầu để điều hành Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 13 đồng chí. Báo cáo thẩm tra khẳng định toàn bộ 1.586 đại biểu đều đủ tư cách, bảo đảm điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định của Đảng.