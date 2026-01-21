Nhiều chính đảng thế giới chúc mừng Đại hội XIV của Đảng

Các chính đảng, tổ chức khu vực và quốc tế bày tỏ đoàn kết, hữu nghị, ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng Đại hội XIV thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội ngày 21/1.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đông đảo chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 40 năm đổi mới, đồng thời tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công rực rỡ, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong điện mừng gửi tới Đại hội, khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong việc thực hiện đường lối và xây dựng đất nước của Việt Nam. Bằng trí tuệ tập thể, Đại hội sẽ đánh giá sâu sắc và toàn diện những kết quả và thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sáng tạo trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Đảng Cộng sản Nga tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng - lực lượng tiên phong đã được tôi luyện qua thực tiễn, Việt Nam tự tin triển khai nghị quyết của các kỳ Đại hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ và đường phát triển, giữ vững nguyên tắc, đồng thời sáng tạo cả về đối nội và đối ngoại. Đảng Cộng sản Nga bày tỏ tự hào và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng nước Nga Thống nhất nhấn mạnh vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam và Liên bang Nga đang hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Nga - ASEAN và BRICS.

Điện mừng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Nga - ASEAN và BRICS, đồng thời khẳng định sự hợp tác giữa hai Đảng là bộ phận quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Đảng nước Nga Thống nhất cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa đối thoại và hợp tác giữa hai đảng nhằm phục vụ đắc lực cho lợi ích của hai dân tộc.

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài với Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng sự gắn bó này đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

BJP tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời đưa ra những định hướng rõ ràng cho chặng đường phát triển sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy khát vọng phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

Hơn 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước tham dự Đại hội XIV.

Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định sự cống hiến bền bỉ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng đối với phong trào cộng sản và người lao động trên toàn thế giới, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam sau thành công của Đại hội XIV, cùng sát cánh vì hòa bình, chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế.

Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, sự cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân, vai trò và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng Cộng sản Nhật Bản tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, tiến bộ và phát triển bền vững dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đảng Cộng sản Pháp khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; nhấn mạnh di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp - tiếp tục là nguồn cảm hứng cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, dựa trên các giá trị chung về hòa bình, đoàn kết và tiến bộ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Đảng Cộng sản Australia đánh giá Đại hội XIV sẽ quyết định lộ trình phát triển của Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Sri Lanka ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, không ngừng nâng cao mức sống, y tế, giáo dục và đời sống văn hóa của nhân dân; khẳng định những thành tựu đó đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho rằng Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa và kinh tế; bày tỏ kỳ vọng hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nền tảng tin cậy, cùng tiến bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời ghi nhận ý nghĩa của khẩu hiệu Đại hội XIV thể hiện quyết tâm hướng tới bước phát triển đột phá của Việt Nam.

Đảng Liên bang Philippines (PFP) đánh giá cao quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thúc đẩy tiến bộ, giữ vững ổn định và bảo đảm đời sống nhân dân; chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp và khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai Đảng.

Đảng Nhân dân Mông Cổ nhấn mạnh Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm kiên định con đường phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đảng cầm quyền và phong trào cách mạng tại châu Phi và Mỹ Latinh như Đảng FRELIMO của Mozambique, Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) khẳng định mối quan hệ gắn bó lịch sử với Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ các giá trị về độc lập dân tộc, công bằng xã hội, đoàn kết quốc tế và phát triển bền vững; tin tưởng các nghị quyết của Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố đoàn kết và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Đảng Azerbaijan Mới đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế, cho rằng các quyết định của Đại hội XIV sẽ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký ASEAN gửi thư chúc mừng, đánh giá cao vai trò quan trọng cùng sự cam kết, ủng hộ và những đóng góp không ngừng của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng và nỗ lực liên kết khu vực của ASEAN; tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng quý báu và đóng góp thực chất, phù hợp và thúc đẩy các định hướng chiến lược của ASEAN, gắn liền với các ưu tiên phát triển quốc gia giai đoạn 2026-2030 cũng như những mục tiêu dài hạn của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) cũng chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp, ghi nhận vai trò tích cực, có trách nhiệm của Đảng trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các đảng chính trị trên khắp châu Á.

Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam về phát triển kinh tế năng động, ổn định xã hội và nâng cao vị thế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục định hướng chiến lược cho sự thịnh vượng, phát triển bền vững của đất nước và tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) gửi thư chúc mừng Đại hội XIV của Đảng; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhận những đóng góp tích cực và thực chất của Việt Nam đối với hoạt động của IPU, đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác giữa các nghị viện

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường phát triển trong thời gian tới.