Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực tấn công các quốc gia có chủ quyền

  • Thứ ba, 3/3/2026 19:44 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Ngày 3/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

"Lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28/2/2026. Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hoà bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-phan-doi-cac-hanh-vi-su-dung-vu-luc-tan-cong-vao-cac-quoc-gia-co-chu-quyen-20260303182012680.htm

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Việt Nam Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Iran Phạm Thu Hằng Bộ Ngoại giao Iran Trung Đông

Vùng Vịnh hối thúc ông Trump 'dừng tay'

Vùng Vịnh hối thúc ông Trump 'dừng tay'

18 giờ trước 13:48 3/3/2026

0

Hai nước vùng Vịnh tăng tốc vận động hậu trường, vừa kêu gọi giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Iran, vừa khẩn trương củng cố phòng không trước rủi ro trả đũa.

