Chủ tịch nước điều hành thảo luận văn kiện tại Đại hội Đảng XIV

Đại hội XIV bước sang ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận hội trường về các văn kiện Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận ngày 21/1. Ảnh: TTXVN.

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì điều hành phiên thảo luận.

Theo chương trình, Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua 4 văn kiện chính, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại diện Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang (Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng) tham luận về vấn đề "Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc". Đại diện Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ "Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân".

Đại tướng Lương Tam Quang (Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an) tham luận về vấn đề "Công tác công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định - phát triển chất lượng cao - hạnh phúc của Nhân dân"...

Trước đó, trong phiên khai mạc sáng 20/1, trình bày báo cáo về văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh muốn phát triển nhanh và bền vững, điều tiên quyết là phải hành động thực chất, tránh tình trạng chính sách đúng nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp. Ông chỉ rõ những rào cản như “trên nóng, dưới lạnh”, “nói nhiều, làm ít” cần được khắc phục bằng kỷ luật thực thi và tinh thần đổi mới mạnh mẽ từ trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự phiên thảo luận vào sáng 21/1. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Bí thư, việc triển khai các quyết sách, phải gắn với trách nhiệm cụ thể, có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát rõ ràng. Đặc biệt, sự hài lòng của nhân dân chính là tiêu chí đánh giá hiệu quả cải cách.

Ông yêu cầu các đại biểu khi nghiên cứu Văn kiện, hãy tự hỏi: "Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân".