Huyền 2k4 lên tiếng về cô gái ở sân pickleball cùng chồng cũ

Trước những đồn đoán xoay quanh hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, TikToker Khánh Huyền 2K4 lên tiếng đính chính.

TikToker Khánh Huyền 2K4 đính chính hình ảnh gây tranh cãi liên quan đến Duy Nhỏ tại một sự kiện thể thao. Ảnh: @huyen.204/Instagram.

Ngày 23/1, trên trang Instagram cá nhân với hơn 2,6 triệu người theo dõi, TikToker Khánh Huyền 2K4 chính thức lên tiếng đính chính về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây, liên quan đến chồng cũ là Duy Nhỏ và một cô gái xuất hiện tại sự kiện thể thao.

Theo Khánh Huyền, người xuất hiện trong clip đang gây tranh cãi là chị Phương - nhân sự hỗ trợ công việc, không liên quan đến bất kỳ câu chuyện cá nhân nào. Nữ TikToker cho biết việc chị Phương đi cùng Duy Nhỏ trong ngày hôm đó hoàn toàn xuất phát từ tính chất công việc.

"Chị Phương là người hỗ trợ công việc nên luôn đi theo để hỗ trợ các sự kiện trong ngày hôm đó. Đây hoàn toàn là công việc, không liên quan đến câu chuyện cá nhân. Mong mọi người thông cảm và đừng để sự việc ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của chị Phương", nữ TikToker chia sẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh Duy Nhỏ và một cô gái mặc áo đen cùng xuất hiện tại một sự kiện pickleball vào đầu tháng 12/2025. Theo hình ảnh được chia sẻ, ban đầu hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn, sau đó Duy Nhỏ được cho là chuyển sang ngồi gần hơn, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Hình ảnh Duy Nhỏ ngồi cùng một cô gái trong một sự kiện thể thao lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 10/12/2025, Duy Nhỏ từng đăng tải hình ảnh check-in tại sự kiện nói trên, với trang phục trùng khớp với đoạn clip lan truyền. Trong bức ảnh do chính anh chia sẻ, cô gái mặc áo đen xuất hiện phía sau lưng, dù không lộ rõ khuôn mặt.

Từ đó, một số cư dân mạng cho rằng cô gái áo đen là Phương Nhi, một hot girl có gần 50.000 người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, Phương Nhi đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định: "Người đi đánh pick cùng cũng không phải tôi".

Cũng trong tối 22/1, Khánh Huyền 2K4 chính thức công khai về tình trạng hôn nhân với Duy Nhỏ trên trang Facebook cá nhân. Theo nữ TikToker, việc chấm dứt quan hệ vợ chồng là quyết định được cả hai thống nhất sau nhiều trao đổi.

Khánh Huyền cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc không còn chung quan điểm sống, không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành trong hôn nhân. Cô khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba trong câu chuyện này.

Nữ TikToker cũng nhấn mạnh sau khi hai bên đã ly thân, việc chồng cũ liên lạc hay trò chuyện với người khác là điều diễn ra khi không còn ràng buộc hôn nhân. Vì vậy, cô mong dư luận nhìn nhận sự việc một cách văn minh, tránh quy chụp hay chỉ trích những cá nhân không liên quan.

Khánh Huyền 2K4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) là một trong những influencer nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Cô sở hữu hơn 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok, được biết đến qua các nội dung về thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

Năm 2022, khi vừa tròn 18 tuổi, Khánh Huyền gây chú ý khi công khai kết hôn với Duy Nhỏ (tên thật Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998).