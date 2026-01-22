TikToker Khánh Huyền 2K4 lên tiếng

Giữa lúc mạng xã hội lan truyền tin đồn rạn nứt hôn nhân, TikToker Khánh Huyền 2K4 bất ngờ có những chia sẻ về tinh thần và tình trạng công việc.

Khánh Huyền 2K4 và chồng là Duy Nhỏ hiện có một bé gái tên Sam.

Ngày 22/1, trên trang Instagram cá nhân hơn 2,6 triệu người theo dõi, TikToker Khánh Huyền 2K4 có những chia sẻ tâm trạng, giữa thời điểm mạng xã hội lan truyền nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cô với chồng là Duy Nhỏ.

Cụ thể, nữ TikToker cho biết bản thân đang gặp khó khăn về mặt tinh thần và có phần quá tải, dẫn đến việc tiến độ công việc bị ảnh hưởng.

Trong chia sẻ đăng tải công khai, Khánh Huyền viết: "Dạo này Huyền không thật sự ổn định về mặt tâm lý và hơi quá tải một chút, nên tiến độ công việc có thể sẽ chậm lại so với bình thường. Mong các nhãn hàng và đối tác thông cảm cho Huyền trong thời gian này. Huyền vẫn đang cố gắng sắp xếp để mọi thứ được chỉnh chu nhất có thể".

Đáng chú ý, trên Instagram cá nhân, Duy Nhỏ cũng có động thái mới. Anh chia sẻ Story ghi lại khoảnh khắc đưa con gái dạo chơi trên bãi biển.

Dù không trực tiếp nhắc đến đời sống hôn nhân, bài đăng của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi trước đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản lan truyền thông tin cho rằng cặp đôi đang rạn nứt tình cảm, thậm chí không còn sống chung.

Khánh Huyền và Duy Nhỏ kết hôn năm 2022.

Những đồn đoán này bắt nguồn từ việc khoảng một tháng trở lại đây, Khánh Huyền và Duy Nhỏ hiếm khi xuất hiện chung. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Khánh Huyền vẫn đăng tải video đều đặn, song nội dung chủ yếu xoay quanh công việc, quảng cáo sản phẩm hoặc ghi lại khoảnh khắc bên con gái đầu lòng.

Về phía Duy Nhỏ, anh gần như không đề cập đến vợ trong thời gian gần đây. Lần cuối cùng anh đăng ảnh liên quan đến gia đình trên trang cá nhân là vào cuối năm 2024; bài viết nhắc đến Khánh Huyền gần nhất cũng đã từ tháng 9/2025.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn chú ý đến việc Duy Nhỏ thường xuyên "thả tim" ảnh của Phương Nhi, một hot girl có gần 50.000 người theo dõi trên Instagram.

Cùng ngày, Phương Nhi đã chính thức lên tiếng trên phần Story Instagram, khẳng định bản thân không liên quan đến câu chuyện đời tư của người khác. Cô viết: "Mong mọi người chia sẻ thông tin chính xác để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và hình ảnh của mình".

Đáng chú ý, Phương Nhi còn đăng kèm đoạn video quay màn hình, cho thấy Duy Nhỏ từng nhiều lần phản hồi Story của cô, song cô chưa từng trả lời.

Khánh Huyền 2K4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) là một trong những Influencer nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Cô sở hữu hơn 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok và 2,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram, được biết đến qua những clip thời trang, làm đẹp và phong cách sống trẻ trung.

Năm 2022, khi vừa tròn 18 tuổi, Khánh Huyền gây chú ý khi công khai kết hôn với Duy Nhỏ (tên thật Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998), người được giới thiệu là thiếu gia trong một gia đình khá giả tại Đồng Tháp.