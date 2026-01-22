TikToker Khánh Huyền 2K4 và chồng thiếu gia rạn nứt?

Sau gần 3 năm kết hôn, Khánh Huyền và chồng thiếu gia không còn xuất hiện chung, tương tác nhiều trên mạng xã hội như trước.

Khánh Huyền là TikToker, influencer nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thông tin về hôn nhân của TikToker Huyền 2K4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) và Duy Nhỏ (tên thật: Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998) đang khiến nhiều người quan tâm.

Cụ thể, nhiều tài khoản lan truyền thông tin cặp đôi đang rạn nứt, thậm chí không còn sống chung. Điều này xuất phát từ việc khoảng 1 tháng trở lại đây, cả hai hiếm khi xuất hiện chung. Khánh Huyền vẫn đăng video đều đặn song chủ yếu liên quan công việc, quảng cáo sản phẩm hay quay cùng con gái.

Về phía Duy Nhỏ, lần cuối anh nhắc đến vợ là trong bài đăng trên trang cá nhân là hồi tháng 9/2025, chia sẻ ảnh vợ con vào cuối năm 2024.

Khánh Huyền và Duy Nhỏ kết hôn năm 2022, khi hot girl vừa 18 tuổi.

Bên cạnh đó, một số dân mạng còn phát hiện Duy Nhỏ liên tục "thả tim" ảnh của Phương Nhi - hot girl có gần 50.000 người theo dõi, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến cặp vợ chồng không còn mặn nồng.

Trước nhiều đồn đoán, ngày 22/1, Phương Nhi chính thức lên tiếng trên Story Instagram, phủ nhận có liên quan đến câu chuyện đang lan truyền.

"Mong mọi người chia sẻ thông tin chính xác để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và hình ảnh của mình", cô viết.

Đáng chú ý, Phương Nhi còn tung thêm đoạn video ghi màn hình, trong đó cho thấy Duy Nhỏ liên tục phản hồi Story của cô song cô chưa từng đáp lại.

Về phía Khánh Huyền và Duy Nhỏ, cả hai đều chưa lên tiếng về những thông tin này. Trên trang cá nhân vào cùng ngày, Khánh Huyền chỉ chia sẻ video cùng con gái nhỏ.

Khánh Huyền là Influencer có tiếng hiện nay, nổi lên với những clip khoe sắc vóc gợi cảm. Cô có 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok, 2,6 triệu follow trên Instagram. Năm 2022, khi vừa trò 18 tuổi, Khánh Huyền gây bất ngờ khi kết hôn. Duy Nhỏ được biết đến là thiếu gia trong gia đình giàu có ở Đồng Tháp.

Sau khi làm dâu hào môn, Khánh Huyền thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, được chồng yêu chiều. Cô cũng trở thành hot mom nhận thiện cảm khi chia sẻ nhiều clip với con gái đầu lòng.