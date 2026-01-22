Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
10 năm bên nhau của Quế Ngọc Hải và cựu hoa khôi ĐH Vinh

  Thứ năm, 22/1/2026 12:53 (GMT+7)
Sau một thập kỷ bên nhau, Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã có 3 con, vẫn mặn nồng, gắn bó khiến nhiều người ngưỡng mộ.

que ngoc hai anh 1

Trên phần Story Instagram cá nhân mới đây, Quế Ngọc Hải chia sẻ hình ảnh những ngày mới hẹn hò bà xã Dương Thùy Phương và hiện tại, khi cả hai đã kết hôn 8 năm. Cặp đôi gây trầm trồ khi có vẻ trẻ trung không khác nhiều so với 10 năm trước và vẫn giữ được sự ngọt ngào, tình tứ dành cho nhau.

que ngoc hai anh 2

Vợ chồng Quế Ngọc Hải là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp, bền chặt của tuyển Việt Nam. Cả hai kết hôn vào tháng 1/2018, đúng thời điểm đội U23 Việt Nam làm nên "kỳ tích Thường Châu". Sau đó, gia đình nhỏ lần lượt đón thêm các thành viên mới vào năm 2018, 2022 và 2025.

que ngoc hai anh 3que ngoc hai anh 4

Hành trình 2 năm "tán đổ" cựu hoa khôi Đại học Vinh của Quế Ngọc Hải cũng khiến nhiều người thích thú. Anh kiên trì theo đuổi, tỏ tình dù nhiều lần bị từ chối. Cuối cùng, sự chân thành của cầu thủ sinh năm 1993 cũng giúp anh nhận được cái gật đầu từ người đẹp.

que ngoc hai anh 5

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng rồi về chung một nhà, Quế Ngọc Hải luôn tỏ ra là người yêu thương, chiều chuộng nửa kia. Trên trang cá nhân của anh, ngoài hình ảnh thi đấu, công việc, phần lớn sẽ là những khoảnh khắc bên gia đình nhỏ, đặc biệt là những lời có cánh dành cho bà xã.

que ngoc hai anh 6

Vào dịp sinh nhật Thùy Phương, Hải Quế luôn chuẩn bị những món quà, tiệc kỷ niệm và những lời chúc ngọt ngào qua bài đăng trên mạng xã hội. "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui, bình an và luôn hạnh phúc nhé!", anh từng viết trong sinh nhật tuổi 30 của vợ.
que ngoc hai anh 7que ngoc hai anh 8

Đáp lại, Thùy Phương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ, những khoảnh khắc tình cảm bên ông xã. Cuộc sống hiện tại của cặp đôi được nhiều người hâm mộ nhận xét là viên mãn, đáng mơ ước.

que ngoc hai anh 9

Hôm 20/1, cả hai kỷ niệm 8 năm kết hôn. Trung vệ quê Nghệ An bộc bạch: "12 năm quen nhau, 10 năm yêu nhau, 8 năm trở thành vợ chồng nhưng ánh mắt từ ngày đầu tiên anh nhìn em, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn như vậy. Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Yêu em".

Ảnh: Dương Thùy Phương, Quế Ngọc Hải/Facebook

