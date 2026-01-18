Vợ mẫu ảnh, bạn gái TikToker của cầu thủ U23 Việt Nam

|
Tiền vệ Phạm Minh Phúc (sinh năm 2004) tỏa sáng trong trận thắng U23 UAE rạng sáng 17/1 với bàn thắng quý giá ở phút thứ 101. Trên mạng xã hội, anh gây chú ý khi công khai hẹn hò với bạn gái bằng tuổi là Hoàng Lan Anh - TikToker nổi tiếng với 3,4 triệu người theo dõi. Ảnh: @lnah3172/Instagram.
Trên trang cá nhân, Lan Anh thoải mái chia sẻ chuyện hẹn hò với cầu thủ U23 Việt Nam. Ngay sau chiến thắng của đội tuyển ở tứ kết, cô cũng chia sẻ nhiều bài đăng chúc mừng, đặc biệt là hình ảnh của bạn trai. Minh Phúc cũng nhanh chóng gọi video chia vui với nửa kia khi trở về phòng nghỉ. Ảnh: @nah3172/Instagram.
|
Nữ TikToker nhận nhiều sự yêu mến nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ. Trên mạng xã hội, Lan Anh chủ yếu chia sẻ các video hát nhép, nhảy theo nhạc, ít tiết lộ thông tin cá nhân. Hiện, cô là sinh viên của Đại học Phương Đông (Hà Nội). Ảnh: @nah3172/Instagram.
|
Gây được tiếng vang từ SEA Games 33 tại Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao trọng trách ở vòng chung kết U23 châu Á. Anh là một trong số ít cầu thủ trẻ đã sớm lập gia đình khi về chung một nhà với bà xã Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004) từ năm 2024. Ảnh: @ntnhan_28/Instagram.
Ngọc Lan là mẫu ảnh có tiếng bên cạnh công việc kinh doanh online. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào đầu năm 2025, nàng WAG nhận nhiều lời tán dương khi sớm lấy lại vóc dáng thon gọn. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh công việc cũng như nhiều khoảnh khắc đời thường của chồng cầu thủ. Ảnh: @shinmeowmeoww/Instagram.
|
Nổi tiếng với biệt danh "hoa khôi bắn súng", vận động viên Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) còn là bạn gái tin đồn của trung vệ Lý Đức. Cặp đôi được cho đã hẹn hò hơn 3 tháng song chưa công khai mối quan hệ. Trước đó, khi trở về từ SEA Games 33, Lý Đức còn bị nhiều dân mạng "soi" ra việc đã dẫn Thanh Thảo về quê nhà Tây Ninh chơi. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
|
Thanh Thảo là một trong những gương mặt nổi bật của tuyển bắn súng Việt Nam. Không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút, cô từng giành nhiều thành tích nổi bật như HCB nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ, HCV nội dung 10 m súng trường 3 tư thế, HCB nội dung 10 m súng trường nữ tại các kỳ SEA Games. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
Thủ môn Trần Trung Kiên, một trong những cầu thủ hot nhất tuyển U23 Việt Nam nhờ vẻ ngoài điển trai, phong độ ấn tượng, được cho đang hẹn hò Nguyễn Ngọc Thiên Thanh. Cả hai bị dân mạng "soi" ra nhiều dấu hiệu hẹn hò như tương tác thân thiết trên mạng xã hội, cùng check-in ở không gian tương đồng. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiên Thanh.
Tuy nhiên vì cả hai đều khá kín tiếng, người hâm mộ không tìm được nhiều thông tin về Thiên Thanh. Trên mạng xã hội, cô được nhiều người theo dõi nhờ vẻ ngoài gợi cảm, hiện đại, các bài đăng chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày như đi cà phê, mua sắm, du lịch. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiên Thanh.
