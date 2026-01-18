Vợ mẫu ảnh, bạn gái TikToker của cầu thủ U23 Việt Nam

Nổi tiếng với biệt danh "hoa khôi bắn súng", vận động viên Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) còn là bạn gái tin đồn của trung vệ Lý Đức. Cặp đôi được cho đã hẹn hò hơn 3 tháng song chưa công khai mối quan hệ. Trước đó, khi trở về từ SEA Games 33, Lý Đức còn bị nhiều dân mạng "soi" ra việc đã dẫn Thanh Thảo về quê nhà Tây Ninh chơi. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.