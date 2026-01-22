Tình tiết gây chú ý vụ Barron Trump cứu mạng cô gái

Một phụ nữ tại Anh khai trước tòa rằng Barron Trump đã cứu mạng mình khi chứng kiến cảnh cô bị hành hung qua FaceTime và lập tức báo cảnh sát từ Mỹ.

Một phụ nữ tại Anh đã khai trước tòa rằng Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cứu mạng cô sau khi chứng kiến cô bị bạn trai cũ hành hung qua cuộc gọi FaceTime và lập tức báo cảnh sát từ Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 18/1/2025 và đang được xét xử tại Tòa án Hoàng gia Snaresbrook (London). Những lời khai tại tòa, cùng các đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp và hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát, đã hé lộ chi tiết cách Barron Trump phản ứng trong tình huống nguy cấp, theo Fox News.

Cuộc gọi FaceTime cầu cứu

Theo lời khai trước tòa, người phụ nữ (không được tiết lộ danh tính do tính pháp lý) cho biết cô bị bạn trai cũ là Matvei Rumianstev (22 tuổi), người Nga, hành hung trong đêm xảy ra vụ việc. Trong lúc nguy cấp, cô đã kịp gọi FaceTime cho Barron Trump - một người bạn của mình.

Barron Trump, khi đó 19 tuổi và đang ở Mỹ, đã nghe máy và chứng kiến vụ hành hung qua màn hình. Dù cuộc gọi video chỉ kéo dài khoảng 10-15 giây và hình ảnh chủ yếu là trần nhà, Barron cho biết anh nghe rõ tiếng bạn mình la hét, khóc lóc và bị đánh.

Ngay sau đó, Barron đã gọi số khẩn cấp 999 và được kết nối với cảnh sát Anh. Trong đoạn ghi âm được phát tại tòa, anh nói với tổng đài viên: "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Cô ấy đang bị đánh".

Barron Trump đã cứu mạng một người bạn khi cô xảy ra xô xát với bạn trai cũ. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, nhân viên trực tổng đài sau đó đã nhắc nhở Barron vì không trả lời rõ các câu hỏi cần thiết để hỗ trợ. Barron giải thích rằng anh quen biết người phụ nữ qua mạng xã hội và cho biết cuộc gọi cầu cứu diễn ra khoảng 8 phút trước đó. Sau đó, anh đã xin lỗi vì cách nói chuyện của mình, theo The Telegraph.

Sau khi cung cấp địa chỉ, Barron nhấn mạnh đây là tình huống khẩn cấp và đề nghị cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.

Khi cảnh sát có mặt, người phụ nữ nói với họ rằng người gọi báo tin là Barron Trump. Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại lời một sĩ quan trao đổi với đồng nghiệp rằng người báo tin từ Mỹ "nhiều khả năng là con trai của Tổng thống Mỹ", và nạn nhân đang gọi FaceTime với anh vào thời điểm bị tấn công.

Để xác nhận thông tin, người phụ nữ gọi lại cho Barron Trump trước sự chứng kiến của cảnh sát. Barron xác nhận mình đã nhờ người gọi cảnh sát và nói rằng đó là điều tốt nhất anh có thể làm, bởi nếu gọi lại để đối đầu với kẻ hành hung, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Lời khai tại tòa

Tại phiên tòa, người phụ nữ khai rằng bạn trai cũ của cô ghen tuông với mối quan hệ bạn bè giữa cô và Barron. Cô cho biết bị cáo bắt đầu có hành vi bạo lực khoảng 6 tháng sau khi hai người quen nhau và từng nhiều lần hành hung cô trước đó.

Theo cáo buộc, trong đêm xảy ra vụ việc, Rumianstev đã túm tóc nạn nhân, đẩy cô ngã xuống sàn và dùng lời lẽ xúc phạm. Người phụ nữ cũng khai rằng cô đã bị hiếp dâm, trong đó có vụ việc xảy ra vào ngày 18/1/2025 và một lần khác vào tháng 11/2024. Cô cho biết bị cáo từng gây sức ép buộc cô rút lại đơn tố cáo.

Phát biểu trước tòa, người phụ nữ nói Barron Trump đã "giúp cứu mạng tôi", cho rằng cuộc gọi cầu cứu trong thời điểm nguy cấp giống như "một dấu hiệu của Chúa".

Barron Trump sở hữu chiều cao khoảng 2,06 m. Ảnh: Reuters.

Matvei Rumianstev hiện đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm hành hung, gây thương tích, hiếp dâm, bóp cổ có chủ ý và cản trở công lý. Bị cáo phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục xét xử.

Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần nhắc đến vai trò của con trai út trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Ông cho rằng Barron đã giúp ông tiếp cận tốt hơn với cử tri Gen Z - nhóm cử tri được xem là có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử này.

Theo đó, Barron là người gợi ý cho chiến dịch tranh cử lựa chọn các podcast nổi tiếng để ông Trump tham gia, trong đó có The Joe Rogan Experience hay This Past Weekend with Theo Von. Trong suốt chiến dịch, ông Trump đã xuất hiện trên khoảng 20 podcast, nhiều hơn đáng kể so với đối thủ Kamala Harris.

Barron Trump cao khoảng 2,06 m và hiện là sinh viên năm hai tại cơ sở Washington D.C. của Đại học New York (Mỹ). Anh cũng bày tỏ mong muốn nối nghiệp cha trong lĩnh vực kinh doanh, từng thử sức với một dự án bất động sản cao cấp vào năm ngoái.

Dự án này tạm dừng trong thời gian bầu cử để tránh sự chú ý của truyền thông, nhưng Barron cho biết anh muốn tái khởi động với trọng tâm là các bất động sản cao cấp, sân golf tại một số bang của Mỹ.