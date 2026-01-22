Huyền 2K4 ly hôn

Tối 22/1, TikToker Huyền 2K4 chính thức lên tiếng về tình trạng hôn nhân với chồng là Duy Nhỏ, sau thời gian vướng nhiều đồn đoán rạn nứt trên mạng xã hội.

Khánh Huyền 2K4 xác nhận đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn với Duy Nhỏ.

Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Huyền cho biết cả hai đã ly thân từ trước và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo chia sẻ của nữ TikToker, quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng đến từ sự thống nhất của cả hai sau nhiều trao đổi và suy nghĩ. Cô cho biết nguyên nhân là do không còn chung quan điểm sống, không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành trong hôn nhân và khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba trong câu chuyện này.

Khánh Huyền cũng nhấn mạnh, sau khi đã ly thân, việc chồng cũ có liên lạc, trò chuyện với người khác là điều diễn ra khi hai bên không còn ràng buộc về mặt hôn nhân. Vì vậy, cô mong dư luận nhìn nhận sự việc một cách văn minh, tránh quy chụp hay chỉ trích các cá nhân liên quan.

“Sau tất cả, Huyền vẫn trân trọng quãng thời gian đã qua, trân trọng người từng đồng hành và mong cả hai giữ sự tử tế để dành những điều tốt nhất cho em Sam”, cô viết.

Trước đó, những nghi vấn về rạn nứt hôn nhân của Khánh Huyền và Duy Nhỏ xuất hiện khi khoảng một tháng trở lại đây, cả hai hiếm khi xuất hiện chung. Trên mạng xã hội, Khánh Huyền vẫn hoạt động đều đặn nhưng nội dung chủ yếu xoay quanh công việc, quảng cáo sản phẩm và những khoảnh khắc bên con gái đầu lòng. Trong khi đó, Duy Nhỏ cũng gần như không nhắc đến vợ trong các bài đăng cá nhân thời gian gần đây.

Khánh Huyền 2K4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) là một trong những influencer nổi bật trên mạng xã hội, sở hữu hơn 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok và 2,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô được biết đến qua các video về thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

Năm 2022, khi vừa tròn 18 tuổi, Khánh Huyền công khai kết hôn với Duy Nhỏ hay Bụt (tên thật Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998). Cả hai đón con gái đầu lòng, bé Sam, vào năm 2024.