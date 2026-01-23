Huyền 2K4 trước khi ly hôn

Trước tin đồn rạn nứt hôn nhân, tối 22/1, Khánh Huyền xác nhận trên trang cá nhân rằng đã ly thân Duy Nhỏ và cả hai đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô khẳng định nguyên nhân chia tay là cả hai không còn chung quan điểm sống và không có người thứ ba như đồn đoán.

Không chỉ hoạt động tích cực trên mạng xã hội, Khánh Huyền còn tham gia sự kiện của nhiều nhãn hàng. Gần đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong sự kiện của thương hiệu thời trang nổi tiếng, quy tụ dàn sao đình đám.

Năm 2022, khi vừa trò 18 tuổi, Khánh Huyền gây bất ngờ khi kết hôn với Duy Nhỏ (tên thật: Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998), người được biết đến là thiếu gia trong gia đình giàu có ở Đồng Tháp.

Sau khi làm dâu hào môn, Khánh Huyền thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, được chồng yêu chiều. Từ khi công khai có con vào năm 2024, cô trở thành gương mặt "hot mom" trên mạng xã hội. Những video TikToker sinh năm 2004 trò chuyện, vui đùa với con khiến cư dân mạng thích thú, nhiều người khen rằng cô chăm con rất khéo dù tuổi còn khá trẻ.

Trước khi sở hữu làn da bánh mật như hiện tại, Khánh Huyền từng được biết đến với hình ảnh trắng trẻo, ngọt ngào. Tuy nhiên, TikToker cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì phong cách ăn mặc và tạo dáng không phù hợp với lứa tuổi.

Bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm 2017, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng học đường. Giữa năm 2018, Khánh Huyền hợp tác với các thương hiệu thời trang và tham gia livestream quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, cô dần trở thành hot girl được quan tâm trên TikTok và Instagram.

