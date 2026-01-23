Chị dâu Á hậu Phương Nhi gây chú ý

Chung vui trong đám cưới của em chồng và em dâu, Bùi Lan Anh gây chú ý với hình ảnh thanh lịch, nền nã.

Đám cưới Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 tại một khu resort sang trọng ở Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua.

Lễ cưới được tổ chức với quy mô riêng tư, thắt chặt an ninh và chỉ mời người thân, bạn bè thân thiết theo đúng mong muốn của gia đình hai bên.

Không chỉ cô dâu chú rể là tâm điểm, chị dâu Bùi Lan Anh, con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng nhanh chóng được chú ý khi cô hiếm hoi xuất hiện trước ống kính truyền thông.

Trong khung hình, vị tỷ phú chở gia đình con trai trên chiếc xe mui trần. Trong đó, chị dâu á hậu Phương Nhi mặc trang phục pastel nhẹ nhàng, phong thái điềm đạm, bên cạnh là chồng và hai con nhỏ.

Hình ảnh Bùi Lan Anh cùng chồng ngồi sau xe tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lễ cưới của Minh Hoàng - Phương Nhi ngày 22/1. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Trước đó, Bùi Lan Anh từng được cộng đồng mạng chú ý khi xuất hiện chung khung hình với Phương Nhi trong chương trình "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) cuối tháng 11/2025.

Phương Nhi gây chú ý bởi nhan sắc á hậu ngọt ngào, trong trẻo, trong khi Bùi Lan Anh toát lên vẻ chín chắn, nền nã. Cả hai đều giữ hình ảnh, không vướng ồn ào và luôn xuất hiện bên gia đình.

Bùi Lan Anh sinh năm 1995, từng giành danh hiệu Á khôi 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Xuất thân từ gia đình có nền tảng tri thức tại Hà Nội, Lan Anh lựa chọn lối sống kín tiếng sau khi kết hôn. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chủ yếu đồng hành cùng gia đình chồng trong những hoạt động nội bộ và các dịp quan trọng.

Trong khi đó, Á hậu Phương Nhi Á từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 và lọt top 15 Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế 2023). Khi trở thành dâu hào môn, cô cũng duy trì hình ảnh kín tiếng như chị dâu.

Phương Nhi và Lan Anh từng xuất hiện chung một khung hình. Ảnh: VTV.