Đình Bắc ôm cảm ơn Cao Văn Bình

Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, tiền đạo Đình Bắc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, gửi lời cảm ơn tới đồng đội.

Đình Bắc ôm Cao Văn Bình để cảm ơn.

Rạng sáng 24/1, tuyển U23 Việt Nam chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Chiến thắng được quyết định bằng loạt đá luân lưu cân não với pha cản phá thành công duy nhất của Cao Văn Bình. Sau trận, khoảnh khắc Đình Bắc ôm chầm Văn Bình để cảm ơn được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Đình Bắc cũng nhanh chóng đăng tải hình ảnh thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa trên trang cá nhân.

"Anh em ơi tôi cảm ơn anh em rất nhiều", Đình Bắc viết.

Bài viết nhận được hơn 26.000 lượt thích chỉ sau 5 phút lên sóng. Bên dưới, người hâm mộ, đồng nghiệp để lại bình luận động viên và chúc mừng nam cầu thủ và đội tuyển. Nhiều ý kiến đánh giá cao tinh thần cầu tiến, sự chững chạc của cầu thủ trẻ này sau mỗi trận đấu lớn. Không ít cổ động viên cho rằng, bên cạnh chuyên môn, thái độ khiêm tốn và biết tri ân chính là điểm cộng giúp Đình Bắc ngày càng chiếm được thiện cảm.

"Cái thẻ đó chỉ là thử thách xíu thôi em, ăn mừng thôi", "Chân trái, chân phải, đánh đầu, đá phạt. Bộ kỹ năng tiền đạo dần hoàn thiện rồi Bắc ơi"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Đình Bắc tiếp tục cho thấy sự năng nổ và tinh thần thi đấu quyết tâm. Dù phải đối mặt với hàng phòng ngự có thể hình và thể lực vượt trội, tiền đạo của U23 Việt Nam vẫn tích cực di chuyển, pressing và tham gia hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết.

Đình Bắc đã kiến tạo giúp Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số, sau đó thực hiện thành công cú đá phạt, nâng tỷ số cho U23 Việt Nam ở phút 69. Nhưng sau một pha va chạm quyết liệt với cầu thủ đối phương, nam cầu thủ phải nhận thẻ đỏ, buộc rời khỏi sân khiến đội nhà chỉ còn 10 người trên sân.

Trong hai hiệp phụ, "các chiến binh sao vàng" đã thi đấu bằng tinh thần quyết tâm cao độ để duy trì tỷ số hòa 2-2. Tại loạt đá luân lưu, cú đẩy bóng thành công của Cao Văn Bình đã giúp U23 Việt Nam trở thành đội giành huy chương đồng tại giải đấu năm nay.