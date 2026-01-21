CĐV vẫn 'đi bão' xuyên đêm dù U23 Việt Nam thua bán kết

"Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm, tiến vào đến vòng bán kết đã là một thành công lớn, vì thế tôi vẫn hòa vào dòng người đi 'bão' dù kết quả có ra sao. Dù sáng vẫn phải đi học sớm, nhưng chúng tôi cứ vui hết mình đêm nay", Đoàn Thị Cẩm Tú (sinh viên Đại học Ngân hàng) nói.