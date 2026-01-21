CĐV vẫn 'đi bão' xuyên đêm dù U23 Việt Nam thua bán kết

|
Rạng sáng 21/1, người hâm mộ Việt Nam trải qua một đêm buồn khi U23 Việt Nam nhận thất bại trước U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 ở bán kết giải châu Á 2026. Dù vậy, tại khu vực hầm chui Kim Liên (Hà Nội) dòng người vẫn ùn ùn đổ về để "đi bão".
|
Không khí sôi động với những tiếng kèn, tiếng trống rộn rã tại đầu hầm chui Kim Liên lúc 2h sáng 21/1.
Dọc hầm Kim Liên, những người lạ bỗng trở nên thân quen, tay bắt mặt mừng với nhau dù U23 Việt Nam vừa trải qua thất bại đầu tiên tại giải châu Á 2026.
|
Loạt pháo sáng, pháo hoa được đốt lên liên tục, tạo khung cảnh rực rỡ sắc màu.
|
"Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm, tiến vào đến vòng bán kết đã là một thành công lớn, vì thế tôi vẫn hòa vào dòng người đi 'bão' dù kết quả có ra sao. Dù sáng vẫn phải đi học sớm, nhưng chúng tôi cứ vui hết mình đêm nay", Đoàn Thị Cẩm Tú (sinh viên Đại học Ngân hàng) nói.
|
Nhiều cổ động viên dùng nắp nồi, xoong, chảo và muôi làm nhạc cụ tự chế, tạo nên âm thanh vui tai và sôi động giữa không khí ăn mừng trên đường phố.
Nhiều bạn trẻ diện trang phục cosplay, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng hoặc mặc áo đấu đội tuyển kết hợp phụ kiện sáng tạo để hòa vào dòng người đi "bão", nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành điểm nhấn thú vị.
|
"Sáng mai em phải đi thi trên trường, tuy nhiên chúng em vẫn muốn cháy hết mình đêm nay cùng dòng người", Mai Anh Tuấn (sinh viên trường Đại học Phenikaa) nói.
|
3h sáng 21/1, không khí tại hầm chui Kim Liên vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cổ động viên đi "bão" nhuộm đỏ cả cung đường bằng lá cờ đỏ sao vàng.
|
Trước mắt đoàn quân áo đỏ còn trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. Nhiều người hâm mộ vẫn cổ vũ nhiệt tình cho toàn đội.