Mẹ của Minh Phúc mong U23 Việt Nam 'chân cứng đá mềm'

Khi U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3, bà Hương ôm đầu, căng thẳng. Sau trận đấu, mẹ của hậu vệ thuộc biên chế CAHN chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Bóng đá là vậy, dù kết quả thế nào bố mẹ vẫn luôn ở bên, đồng hành cùng các con. Các con đã có hành trình đáng nhớ và là niềm tự hào của tất cả người dân Việt Nam. Còn trận đấu cuối cùng, hy vọng U23 Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần để mang về kết quả tốt nhất".