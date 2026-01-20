Mẹ của Minh Phúc mong U23 Việt Nam 'chân cứng đá mềm'

|
Tối 20/1, lãnh đạo phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình cổ vũ cho hậu vệ Phạm Minh Phúc và U23 Việt Nam trong trận bán kết với U23 Trung Quốc. Bố mẹ của hậu vệ sinh năm 2004 có mặt từ sớm và ngồi ở hàng ghế khách mời.
Ngay từ sớm, không khí ở quảng trường phường Phố Hiến đã nhộn nhịp với cờ hoa và cả pháo.
Người hâm mộ tới rất đông, chăm chú theo dõi trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Những CĐV đến muộn cũng tìm cho mình một vị trí đẹp, để thuận tiện theo dõi trận đấu, hòa chung không khí cổ vũ.
Màn hình 800 inch được bố trí cho người dân phường Phố Hiến tiện theo dõi trận đấu.
Bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Tuấn cùng hàng nghìn người tập trung theo dõi trận đấu.
Khi U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3, bà Hương ôm đầu, căng thẳng. Sau trận đấu, mẹ của hậu vệ thuộc biên chế CAHN chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Bóng đá là vậy, dù kết quả thế nào bố mẹ vẫn luôn ở bên, đồng hành cùng các con. Các con đã có hành trình đáng nhớ và là niềm tự hào của tất cả người dân Việt Nam. Còn trận đấu cuối cùng, hy vọng U23 Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần để mang về kết quả tốt nhất".
Dù U23 Việt Nam bị dẫn trước 3 bàn và thi đấu thiếu người nhưng rất đông người hâm mộ vẫn nán lại đến cuối.
Một CĐV chắp tay cầu nguyện, tuy nhiên không có "phép màu" nào đến với thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Ở trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc - đội bóng để thua 0-1 trước U23 Nhật Bản ở trận bán kết sớm. Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h ngày 23/1.