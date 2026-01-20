Bố của hậu vệ Phạm Minh Phúc kể lần đầu rơi nước mắt vì con trai

|
Chiều 20/1, gia đình của hậu vệ Phạm Minh Phúc ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên tất bật đón bà con, hàng xóm tới chơi. Mọi người cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, xem lại bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Minh Phúc cho U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: Trần Hiền.
Người thân cùng "chiêm ngưỡng gia tài" của Minh Phúc kể từ khi anh mới là một cậu bé cho đến khi trưởng thành và có những thành tích ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Trần Hiền.
Những tấm ảnh kỷ niệm được bố mẹ của Minh Phúc nâng niu, trưng bày trong tủ kính ở giữa phòng khách. Ảnh: Trần Hiền.
Theo chia sẻ của bà Hương (mẹ của Minh Phúc), ông Tuấn (bố của Minh Phúc) từng phản đối con trai theo nghiệp quần đùi áo số vì sợ con không theo kịp các bạn. Tuy nhiên, ông cũng là người đầu tiên rơi nước mắt trước sự trưởng thành của con trai. Ông Tuấn đã khóc khi nhìn thấy Minh Phúc và các đồng đội ở CAHN nâng cao chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia 2025. Đó cũng là chức vô địch ở giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Minh Phúc. Ảnh: Trần Hiền.
Ông Tuấn (bố của Minh Phúc) chia sẻ: "Phúc là một người rất tự lập, suy nghĩ rất chín chắn. Ở CAHN có rất nhiều ngôi sao lớn, nhưng Phúc không bao giờ coi đó là áp lực. Phúc nhìn vào các anh để cố gắng từng ngày. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy con trưởng thành, nhận được sự tin tưởng từ BHL đội CAHN cũng như HLV Kim Sang-sik". Ảnh: Trần Hiền.
Bằng khen của Minh Phúc được treo trang trọng trong phòng khách. Ảnh: Trần Hiền.
Từ Saudi Arabia, Minh Phúc dành chút thời gian ngắn ngủi gọi điện về cho gia đình. Anh nhận được nhiều sự động viên đến từ người thân trước giờ thi đấu. Ảnh: Trần Hiền.
Người thân chúc Minh Phúc và U23 Việt Nam giữ vững tinh thần, phong độ khi đối đầu với U23 Trung Quốc. Ảnh: Trần Hiền.
Ông nội của Minh Phúc hạnh phúc vì đứa cháu trai ngày nào nay đã trưởng thành, chững chạc và đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.
Các em họ của Minh Phúc cũng chuẩn bị "đồ nghề cổ vũ" hòa trong không khí chung của gia đình. Ảnh: Trần Hiền.
Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. Gia đình Minh Phúc cùng người dân phường Phố Hiến sẽ có mặt ở quảng trường Hưng Yên để cùng theo dõi trận đấu và cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.