Bố của hậu vệ Phạm Minh Phúc kể lần đầu rơi nước mắt vì con trai

Theo chia sẻ của bà Hương (mẹ của Minh Phúc), ông Tuấn (bố của Minh Phúc) từng phản đối con trai theo nghiệp quần đùi áo số vì sợ con không theo kịp các bạn. Tuy nhiên, ông cũng là người đầu tiên rơi nước mắt trước sự trưởng thành của con trai. Ông Tuấn đã khóc khi nhìn thấy Minh Phúc và các đồng đội ở CAHN nâng cao chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia 2025. Đó cũng là chức vô địch ở giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Minh Phúc. Ảnh: Trần Hiền.