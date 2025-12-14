Gạt nước mắt, Mỹ Tiên và đồng đội viết nên lịch sử

Tối 14/12, Mỹ Tiên trở lại đường đua xanh sau ồn ào ngày hôm qua. Cô và đồng đội tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Trước đó, vào tối 13/12, cô bật khóc sau khi trao đổi với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, ngay trên bục nhận HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ.