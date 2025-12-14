Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Gạt nước mắt, Mỹ Tiên và đồng đội viết nên lịch sử

  • Chủ nhật, 14/12/2025 22:14 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Tối 14/12, Võ Thị Mỹ Tiên và đồng đội giành tấm huy chương đồng tiếp sức 4x200 m tự do nữ, huy chương đầu tiên ở nội dung này trong lịch sử bơi Việt Nam tại SEA Games.

Gạt nước mắt, Mỹ Tiên và đồng đội viết nên kỳ tích cho bơi Việt Nam Về đích với thành tích 8 phút 14 giây 22, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền giành tấm HCĐ lịch sử SEA Games ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ tối 14/12. Đây là lần đầy tiên, tuyển bơi Việt Nam giành huy chương ở nội dung này.
`Vo Thi My Tien anh 1

Tối 14/12, Mỹ Tiên trở lại đường đua xanh sau ồn ào ngày hôm qua. Cô và đồng đội tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Trước đó, vào tối 13/12, cô bật khóc sau khi trao đổi với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, ngay trên bục nhận HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ.
`Vo Thi My Tien anh 2

Bỏ qua lùm xùm, Mỹ Tiên trở lại đường đua xanh. Cô là người bơi thứ hai trong đội tiếp sức, sau Nguyễn Khả Nhi.
`Vo Thi My Tien anh 3

Mỹ Tiên hoàn thành phần bơi của mình rồi di chuyển về khu vực xuất phát, chờ các đồng đội.
`Vo Thi My Tien anh 4

Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền (ảnh) sau đó hoàn thành phần thi của mình. Đội nữ tiếp sức 4x200 m tự do giành HCĐ với thời gian 8 phút 14 giây 22. Đội Thái Lan và Philippines lần lượt giành HCV và HCB.
`Vo Thi My Tien anh 5

Sau khi bơi xong phần thi của mình, Mỹ Tiên về đích, chờ đợi, cổ vũ cho đồng đội.
`Vo Thi My Tien anh 6

Cô vui vẻ chia sẻ với các VĐV nước ngoài, vẫn giữ được nụ cười quen thuộc.
`Vo Thi My Tien anh 7

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam, chúng ta giành được huy chương ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Đây là thành tích đáng khích lệ với bơi nữ Việt Nam, vốn đang xây dựng lại thời hậu Ánh Viên.
`Vo Thi My Tien anh 8

Mỹ Tiên dường như hơi ngại ngùng trong phần chụp hình với huy chương. Cô có lẽ vẫn căng thẳng sau sự cố ngày hôm qua.
`Vo Thi My Tien anh 9

Sau khi Ánh Viên giải nghệ, Mỹ tiên là VĐV giàu thành tích nhất của bơi nữ Việt Nam. Tính cả huy chương bạc hôm 13/12, Mỹ Tiên giành tổng cộng 4 HCB kể từ SEA Games 2022 tại Hà Nội. Huy chương bạc là thành tích cao nhất của bơi nữ Việt Nam thời hậu Ánh Viên.

Kình ngư Thanh Bảo công khai bênh vực bạn gái Mỹ Tiên

Giành HCV 200 m bơi ếch, kình ngư Phạm Thanh Bảo có màn ăn mừng, giơ tay tạo biểu tượng chữ T, ủng hộ bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên sau sự việc gần đây ở tuyển bơi.

2 giờ trước

Lãnh đạo Đoàn TTVN bảo vệ kình ngư Mỹ Tiên

Sự việc kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc sau khi giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33 tối 13/12 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

7 giờ trước

Khoảnh khắc Mỹ Tiên khóc ngay khi nhận huy chương

Ngay say khi nhận huy chương bạc ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên trao đổi nhanh với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, sau đó cô gái bật khóc.

25:1522 hôm qua

Minh Chiến

từ Bangkok

`Võ Thị Mỹ Tiên Võ Thị Mỹ Tiên Mỹ Tiên bơi lội Mỹ Tiên SEA Games SEA Games Phạm Thanh Bảo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý