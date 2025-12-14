Gạt nước mắt, Mỹ Tiên và đồng đội viết nên lịch sử

|
Tối 14/12, Mỹ Tiên trở lại đường đua xanh sau ồn ào ngày hôm qua. Cô và đồng đội tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Trước đó, vào tối 13/12, cô bật khóc sau khi trao đổi với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, ngay trên bục nhận HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ.
|
Bỏ qua lùm xùm, Mỹ Tiên trở lại đường đua xanh. Cô là người bơi thứ hai trong đội tiếp sức, sau Nguyễn Khả Nhi.
|
Mỹ Tiên hoàn thành phần bơi của mình rồi di chuyển về khu vực xuất phát, chờ các đồng đội.
|
Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền (ảnh) sau đó hoàn thành phần thi của mình. Đội nữ tiếp sức 4x200 m tự do giành HCĐ với thời gian 8 phút 14 giây 22. Đội Thái Lan và Philippines lần lượt giành HCV và HCB.
|
Sau khi bơi xong phần thi của mình, Mỹ Tiên về đích, chờ đợi, cổ vũ cho đồng đội.
|
Cô vui vẻ chia sẻ với các VĐV nước ngoài, vẫn giữ được nụ cười quen thuộc.
|
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam, chúng ta giành được huy chương ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Đây là thành tích đáng khích lệ với bơi nữ Việt Nam, vốn đang xây dựng lại thời hậu Ánh Viên.
|
Mỹ Tiên dường như hơi ngại ngùng trong phần chụp hình với huy chương. Cô có lẽ vẫn căng thẳng sau sự cố ngày hôm qua.
|
Sau khi Ánh Viên giải nghệ, Mỹ tiên là VĐV giàu thành tích nhất của bơi nữ Việt Nam. Tính cả huy chương bạc hôm 13/12, Mỹ Tiên giành tổng cộng 4 HCB kể từ SEA Games 2022 tại Hà Nội. Huy chương bạc là thành tích cao nhất của bơi nữ Việt Nam thời hậu Ánh Viên.